قازاقستاندا وندىرىلگەن ەلەكتر ەنەرگياسى ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قازاقستاندا ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ پروفيتسيتى مەن كورشىلەس ەلدەردەن ەنەرگيانى يمپورتتاۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- 2026-جىلى قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىندەگى تەڭگەرىمنىڭ جاقسارۋى بايقالدى. 2026-جىلدىڭ بەس ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە 53,6 ميلليارد ك ۆ ت/ساعات ەلەكتر ەنەرگياسى ءوندىرىلىپ، تۇتىنۋ كولەمى 53,3 ميلليارد ك ۆ ت/ساعاتتى قۇرادى. وسىلايشا، ءوندىرۋ كولەمى ىشكى تۇتىنۋدان شامامەن 300 ميلليون ك ۆ ت/ساعاتقا ارتتى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن بىرگە بەلگىلى ءبىر كەزەڭدە ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ كولەمىنىڭ تۇتىنۋدان اسىپ تۇسسە دە، كەيبىر جاعدايدا ەلەكتر ەنەرگياسىن يمپورتتاۋ قاجەت بولادى.
يمپورت ەنەرگيانى تۇتىنۋ كولەمى كۇرت ارتقان ۋاقىتتا قاجەتتىلىكتى وتەۋ ماقساتىندا پايدالانىلۋى مۇمكىن. بۇل رەتتە، «KEGOC» ا ق دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026-جىلعى قاڭتار-مامىر ايلارىندا رەسەيدەن ساتىپ الىنعان ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ كولەمى ايىنا شامامەن 45-75 ميلليون ك ۆ ت/ساعاتتى قۇرادى.
ەسكە سالساق، قازاقستان قىرعىزستانعا 2025-2026-جىلدارى 1,56 ميلليارد ك ۆ ت·ساعات ەلەكتر ەنەرگياسىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان 2027-جىلدان باستاپ ەلەكتر ەنەرگياسى پروفيتسيتىن قالىپتاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.