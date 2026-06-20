قازاقستاندا وتىرعىزىلعان اعاشتاردىڭ تەك جارتىسى عانا جەرسىنەدى
استانا. KAZINFORM - ەلدە وتىرعىزىلعان كوشەتتەردىڭ ورتاشا جەرسىنۋ دەڭگەيى شامامەن 50 پايىزدى قۇرايدى. بۇل كورسەتكىش بەلگىلەنگەن 60 پايىزدان جوعارى نورماتيۆتەن تومەن، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆتىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالعا بەرگەن جاۋابىندا ايتىلعان.
ۇكىمەت مالىمەتىنشە، 2021- 2025 -جىلدارى ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك ورمان قورىندا شامامەن 1,65 ميلليارد كوشەت وتىرعىزىلعان. الايدا سوڭعى كۇزگى تۇگەندەۋ ناتيجەلەرى ولاردىڭ ورتا ەسەپپەن تەك جارتىسى عانا جەرسىنگەنىن كورسەتتى.
وتىرعىزۋ ماتەريالدارىنىڭ نەگىزگى بولىگىن جالپى اۋماعى 2,7 مىڭ گەكتارعا جۋىق مەملەكەتتىك ورمان كوشەت ءوسىرۋ شارۋاشىلىقتارى قامتاماسىز ەتەدى. ولار جىل سايىن 160 ميلليونعا دەيىن كوشەت وسىرەدى.
سوڭعى بەس جىلدا قازاقستاننىڭ ەلدى مەكەندەرىندە شامامەن 18,1 ميلليون اعاش وتىرعىزىلدى.
كوگالداندىرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە وتىرعىزۋ ماتەريالدارىن وندىرەتىن وتاندىق كاسىپورىنداردى قولداۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار جاڭا شارالار ازىرلەنىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ساندىك كوشەت ءوسىرۋ شارۋاشىلىعىنا ارنالعان جەكە ە ق ج ج (ەكونوميكالىق قىزمەت تۇرلەرىنىڭ جالپى جىكتەۋىشى) كودىن ەنگىزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل جابىق تامىر جۇيەسى بار ساندىك وسىمدىكتەر وسىرەتىن كاسىپورىنداردى جەكە سانات رەتىندە ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار ساپالى وتىرعىزۋ ماتەريالدارىن كۇماندى ونىمدەردەن اجىراتۋ ءۇشىن ەاەو سەق تن كودتارىن ناقتىلاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، جەتەكشى وتاندىق كوشەت ءوسىرۋ شارۋاشىلىقتارىن، ونىڭ ىشىندە «قازاقستان ورمانى» ج ش س-ىن قازاقستاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر تىزىلىمىنە ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
بۇدان بولەك، ساندىك كوشەت ءوسىرۋ شارۋاشىلىقتارى مەن دەندرولوگيالىق ساراپتاما جۇرگىزەتىن ۇيىمداردى اككرەديتتەۋ نەمەسە ليتسەنزيالاۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ ماسەلەسى دە زەردەلەنىپ جاتىر.
ۇكىمەت جاسىل قوردى سيفرلاندىرۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا 8 ميلليوننان استام قالالىق اعاش سيفرلاندىرىلعان. استانا، الماتى، قاراعاندى، ماڭعىستاۋ، پاۆلودار وبلىستارى جانە ءبىرقاتار وڭىرلەردە جاسىل جەلەكتەردىڭ ينتەراكتيۆتى كارتالارى مەن تىزىلىمدەرى پيلوتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى.
ورتا مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا بارلىق وبلىس ورتالىقتارىندا اعاشتاردى سيفرلىق ەسەپكە الۋ جۇمىستارى اياقتالىپ، ءار اعاشقا QR-كود بەرىلىپ، ولاردىڭ جاعدايى ءبىرىڭعاي دەرەكتەر بازاسىندا تىركەلمەك.
سونداي-اق قازاقستان عارىش ساپارى ۇلتتىق كومپانياسىمەن بىرلەسىپ مەملەكەتتىك ورمان قورىنداعى ورمان ءوسىرۋ جۇمىستارىنىڭ ينتەراكتيۆتى كارتاسى ازىرلەندى. قازىر وعان ەلدى مەكەندەردەگى اعاش وتىرعىزۋ تۋرالى دەرەكتەردى ەنگىزۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىدا 2026 -جىلى ەگىلەتىن اعاش پەن بۇتا سانى ارتقانى بەلگىلى بولدى.