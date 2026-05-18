قازاقستاندا نوتاريۋستاردىڭ قىزمەتى بويىنشا جاڭا باقىلاۋ ءتىزىمى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - ادىلەت ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 6-مامىرداعى بۇيرىعىمەن 2026 -جىلدىڭ II جارتىجىلدىعىنا ارنالعان نوتارياتتىق قىزمەت سالاسىنداعى باقىلاۋ سۋبەكتىسىنە (وبەكتىسىنە) بارىپ جۇرگىزىلەتىن پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋ ءتىزىمى بەكىتىلدى.
- وسى بۇيرىققا قوسا بەرىلگەن قوسىمشاعا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ وبلىستاردىڭ، استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنىڭ ادىلەت دەپارتامەنتتەرىندەگى نوتارياتتىق قىزمەت سالاسىنداعى باقىلاۋ سۋبەكتىلەرىنە (وبەكتىلەرىنە) بارىپ جۇرگىزىلەتىن پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋ تىزىمدەرى بەكىتىلسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
جالپى تىزىمگە استانا قالاسىنان - 9، الماتىدان - 14، شىمكەنتتەن - 1، اقتوبە وبلىسىنان - 4، الماتى وبلىسىنان - 1، اتىراۋ وبلىسىنان - 2، جامبىل وبلىسىنان - 5، پاۆلودار وبلىسىنان - 1، تۇركىستان وبلىسىنان - 5، قىزىلوردا وبلىسىنان - 2، باتىس قازاقستان وبلىسىنان - 1، شىعىس قازاقستان وبلىسىنان - 1 جانە ۇلىتاۋ وبلىسىنان - 1 جەكە نوتاريۋس ەنگىزىلگەن.
بۇيرىق وعان قول قويىلعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگى ادۆوكاتتىق جانە نوتاريالدىق قىزمەتتى ليتسەنزيالاۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزگەن بولاتىن.