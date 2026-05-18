    قازاقستاندا نوتاريۋستاردىڭ قىزمەتى بويىنشا جاڭا باقىلاۋ ءتىزىمى بەكىتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ادىلەت ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 6-مامىرداعى بۇيرىعىمەن 2026 -جىلدىڭ II جارتىجىلدىعىنا ارنالعان نوتارياتتىق قىزمەت سالاسىنداعى باقىلاۋ سۋبەكتىسىنە (وبەكتىسىنە) بارىپ جۇرگىزىلەتىن پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋ ءتىزىمى بەكىتىلدى.

    - وسى بۇيرىققا قوسا بەرىلگەن قوسىمشاعا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ وبلىستاردىڭ، استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنىڭ ادىلەت دەپارتامەنتتەرىندەگى نوتارياتتىق قىزمەت سالاسىنداعى باقىلاۋ سۋبەكتىلەرىنە (وبەكتىلەرىنە) بارىپ جۇرگىزىلەتىن پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋ تىزىمدەرى بەكىتىلسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    جالپى تىزىمگە استانا قالاسىنان - 9، الماتىدان - 14، شىمكەنتتەن - 1، اقتوبە وبلىسىنان - 4، الماتى وبلىسىنان - 1، اتىراۋ وبلىسىنان - 2، جامبىل وبلىسىنان - 5، پاۆلودار وبلىسىنان - 1، تۇركىستان وبلىسىنان - 5، قىزىلوردا وبلىسىنان - 2، باتىس قازاقستان وبلىسىنان - 1، شىعىس قازاقستان وبلىسىنان - 1 جانە ۇلىتاۋ وبلىسىنان - 1 جەكە نوتاريۋس ەنگىزىلگەن.

    بۇيرىق وعان قول قويىلعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگى ادۆوكاتتىق جانە نوتاريالدىق قىزمەتتى ليتسەنزيالاۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزگەن بولاتىن.

    Бейсен Сұлтан
