قازاقستاندا موبيلدى ينتەرنەتتى پايدالانۋشىلار سانى 18,5 ميلليونعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا بايلانىس قىزمەتتەرىنىڭ ناقتى كولەم يندەكسى 104,3 پايىز بولدى. بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭىندەگى 103,1 پايىزدىق كورسەتكىشتەن جوعارى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمدەدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، جارتى جىلدا كورسەتىلگەن بايلانىس قىزمەتتەرىنىڭ كولەمى اقشالاي 777,7 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىش 718,3 ميلليارد تەڭگە بولعان.
نارىق قۇرىلىمىندا ەڭ ۇلكەن ۇلەس ۇيالى بايلانىس قىزمەتتەرىنە تيەسىلى - 37,2 پايىز. ينتەرنەت قىزمەتتەرى 37,0 پايىز، وزگە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق قىزمەتتەر 15,9 پايىزدى قۇرايدى.
2026-جىلعى ماۋسىمداعى مالىمەت بويىنشا، ەلىمىزدە ۇيالى بايلانىس ابونەنتتەرىنىڭ سانى 27,3 ميلليونعا جەتتى. سونىڭ ىشىندە 18,5 ميلليون ادام موبيلدى ينتەرنەتتى پايدالانادى.
تۇراقتى ينتەرنەتكە قوسىلعان ابونەنتتەر سانى 3,47 ميلليون بولسا، تىركەلگەن تەلەفون جەلىلەرىنىڭ سانى 2,04 ميلليوندى قۇرادى.
بايلانىس قىزمەتتەرىنىڭ ەڭ جوعارى كولەمى ادەتتەگىدەي الماتى قالاسىندا تىركەلدى - 402,4 ميلليارد تەڭگە. ودان كەيىن استانا قالاسى تۇر - 229,5 ميلليارد تەڭگە. وڭىرلەر اراسىندا قاراعاندى وبلىسى 13,9 ميلليارد تەڭگەمەن كوش باستاسا، اقمولا وبلىسىندا كورسەتكىش 12,5 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
ال پوشتا جانە كۋرەرلىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا كەرىسىنشە تومەندەۋ بايقالدى. بۇل باعىتتاعى ناقتى كولەم يندەكسى 93,5 پايىزدى قۇرادى. بىلتىرعى وسى كەزەڭدە بۇل كورسەتكىش 104,4 پايىز بولعان.
جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا پوشتا جانە كۋرەرلىك قىزمەتتەردىڭ جالپى كولەمى 42,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. سالىستىرمالى باعامەن ەسەپتەگەندە بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 6,5 پايىزعا تومەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 28-ماۋسىمنان باستاپ ۇيالى بايلانىس قىزمەتتەرىن كورسەتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، وپەراتورلارعا ابونەنتكە كەلىسىمىنسىز اقىلى قىزمەتتەردى قوسۋعا جانە «ماياك» حابارلامالارىن جىبەرۋگە تىيىم سالىنعانى تۋرالى جازعانبىز.