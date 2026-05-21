قازاقستاندا موبيلدى وپەراتورلارعا قاتىستى ۇلكەن تەكسەرۋ باستالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ولجاس نۇرالدينوۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆكە دەپۋتاتتىق ساۋال جولداپ، قازاقستانداعى ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ تاريفتىك ساياساتى مەن اقىلى سەرۆيستەرىنە كەشەندى تەكسەرۋ جۇرگىزۋدى تالاپ ەتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىقتار قىمبات تاريفتەردەن بولەك، جاسىرىن اقشا شەشۋ، اقىلى سەرۆيستەردى رۇقساتسىز قوسۋ جانە تۇسىنىكسىز تاريفيكاتسيا ماسەلەلەرىمەن جيى بەتپە-بەت كەلىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، Kcell جانە Activ ابونەنتتەرى «Fun Online»، «My Games»، «مارافون جەلاني»، «Cinema Games» ،«New Happy Bonus» سەكىلدى اقىلى سەرۆيستەردىڭ پايدالانۋشى كەلىسىمىنسىز قوسىلعانىنا شاعىمدانعان.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، كەي جاعدايدا ابونەنت بىردەن بىرنەشە سەرۆيستىڭ قولدانۋشىسىنا اينالىپ، كۇن سايىن شوتىنان اقشا شەشىلىپ وتىرعانىن بايقاماي قالادى.
ازاماتتار ايلار بويى بالانستاعى اقشانىڭ نەگە ازايىپ جاتقانىن تۇسىنبەي جۇرەدى، - دەلىنگەن دەپۋتاتتىق ساۋالدا.
سونىمەن قاتار Beeline Kazakhstan ابونەنتتەرىنە قاتىستى ماسەلەلەر دە كوتەرىلدى.
دەپۋتاتتاردىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ابونەنت تاريفتى ۇزارتۋعا قاجەتتى سومانى تولىقتىرا الماسا، وپەراتور ونى اۆتوماتتى تۇردە قىمبات بازالىق تاريفيكاتسياعا اۋىستىرادى.
مىسال رەتىندە دەپۋتاتتار 8 مىڭ تەڭگەلىك تاريفتە شوتتا 5 مىڭ تەڭگە قالعان جاعدايدا، ابونەنتكە جەتپەيتىن سومانى عانا تولىقتىرۋ مۇمكىندىگى بەرىلمەيتىنىن ايتتى. ونىڭ ورنىنا قولدانۋشى قىمبات مەگابايتتىق ينتەرنەتكە اۆتوماتتى تۇردە قوسىلىپ، بىرنەشە ساعات ىشىندە بارلىق قاراجاتىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
ساۋالدا بايلانىس وپەراتورلارى ۇسىناتىن «اۆانس ارقىلى بالانس تولتىرۋ» قىزمەتتەرى دە سىنعا الىندى.
دەپۋتاتتاردىڭ مالىمەتىنشە، كەيبىر جاعدايدا بىرنەشە كۇنگە بەرىلەتىن مۇنداي قىزمەتتەر ءۇشىن 20 پايىزعا دەيىن كوميسسيا ۇستالادى.
بۇل كورسەتكىشتى جىلدىق مولشەرلەمەگە شاقساق، شامامەن 2500 پايىزعا تەڭ بولادى، - دەلىنگەن ساۋالدا.
وسىعان بايلانىستى اق جول فراكسياسى دەپۋتاتتارى:
اقىلى سەرۆيستەردى ابونەنتتىڭ ناقتى كەلىسىمىنسىز قوسۋعا تىيىم سالۋدى؛
بارلىق جازىلىمدار مەن كۇندەلىكتى تولەمدەردى موبيلدى قوسىمشادا اشىق كورسەتۋدى؛
اقىلى قىزمەتتەن ءبىر باتىرمامەن باس تارتۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋدى؛
پايدالانىلماعان ينتەرنەت-ترافيكتى كەلەسى ايعا كوشىرۋدى؛
قىمبات بازالىق تاريفكە تەك ابونەنتتىڭ كەلىسىمىمەن اۋىستىرۋدى ۇسىندى.
سونداي-اق دەپۋتاتتار ۇيالى وپەراتورلاردىڭ قارجىلىق سيپاتتاعى سەرۆيستەرىن زاڭناماعا سايكەستىگى تۇرعىسىنان تەكسەرۋدى تالاپ ەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ۇيالى بايلانىس تاريفىن ارزانداتۋدىڭ جولىن ۇسىنعان ەدى.
تاريف قىمباتتاعانىن ايتىپ، دەپۋتات نارتاي سارسەنعاليەۆ بايلانىس وپەراتورلارىنا شاعىمداندى.
سونداي-اق، قازاقستاندا تەلەفون الاياقتارىنا قارسى جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەتىنى ايتىلدى.