قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىم بويىنشا جاڭا شەكتى مولشەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بانكارالىق موبيلدى تولەم جۇيەسىندەگى ءبىر وپەراتسيانىڭ شەكتى مولشەرىن ەكى ەسەگە، ياعني 500 مىڭ تەڭگەدەن ءبىر ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر. وزگەرىس قازاندا كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە ۇلتتىق تولەم كورپوراتسياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى بينۇر جالەنوۆ مالىمدەدى.
بينۇر جالەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، 19-شىلدەدە ىسكە قوسىلعان، «ءبىرىڭعاي QR» دەپ اتالاتىن بانكارالىق موبيلدى تولەم جۇيەسى تۋرالى ءسوز بولىپ وتىر. ول تەك QR كود ارقىلى تولەم جاساپ قويماي، ءارتۇرلى بانك اراسىندا تەلەفون ءنومىرى ارقىلى اقشا اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«جوبا جاريا تالقىلاۋعا شىعارىلدى. ءبىر ترانزاكسيانىڭ شەكتى مولشەرىن 500 مىڭنان ميلليون تەڭگەگە دەيىن ارتتىرۋ ۇسىنىلدى. قۇجات قابىلدانسا، جاڭا ەرەجەلەر قازانعا قاراي ىسكە قوسىلۋى مۇمكىن»، - دەدى ول.
ءبىر ميلليون تەڭگە دەگەن شەك ءبىر ترانزاكسياعا قاتىستى. سونداي-اق، بانكتەر ىشكى قاتەرگە بايلانىستى اۋدارىمدارعا ءوز شەكتەۋىن قالدىرا الادى. بۇدان بولەك، پايدالانۋشىلاردىڭ وزدەرى دە موبيلدى بانك قوسىمشاسىندا شەكتى مولشەر بەلگىلەي الادى.