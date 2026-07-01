قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقىنى ارتتىرۋ ماسەلەسى قارالادى - سەرىك جۇمانعارين
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ايلىق ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن، ازاماتتىق قىزمەتشىلەر مەن جالدامالى جۇمىسكەرلەردىڭ تابىسىن ارتتىرۋ ماسەلەسى قارالادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءمالىم ەتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن ارتتىرۋ ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
- ۇكىمەت ۇلتتىق بانكپەن جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ 2026- 2028 -جىلدارعا ارنالعان ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. سونىمەن قاتار بيىل حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋ بويىنشا جەكە باعدارلاما قابىلداندى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ونىڭ سوزىنشە، باعدارلاما اياسىندا جالاقىنى كوتەرۋ، ساپالى جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ، حالىقتىڭ بورىشتىق جۇكتەمەسىن ازايتۋ جانە كاسىپكەرلىكتى ىنتالاندىرۋ جونىندەگى شارالار ىسكە اسىرىلادى.
- قارسى مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ ارقىلى ايلىق ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن، ازاماتتىق قىزمەتشىلەردىڭ جالاقىسىن جانە جالدامالى جۇمىسكەرلەردىڭ تابىسىن ارتتىرۋ ماسەلەسى قارالاتىن بولادى. سونىمەن قاتار حالىقتىڭ كرەديتتىك جۇكتەمەسى مەن تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەردىڭ وسۋىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ مالىمەتىنشە، ۇكىمەت حالىقتىڭ ناقتى تابىسىنىڭ جىل سايىن 2-3 پايىزدان جوعارى دەڭگەيدە ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋدى كوزدەيدى. بۇل ماقساتقا ەكونوميكانىڭ ساپالى ءوسىمى مەن ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە باعىتتالعان شارالار ارقىلى قول جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سەرىك جۇمانعاريننىڭ ايتۋىنشا، سىرتقى ەكونوميكالىق احۋالدىڭ كۇردەلەنۋىنە قاراماستان، قازاقستان ەكونوميكاسى وڭ ءوسىم كورسەتىپ كەلەدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسىندا ىشكى جالپى ءونىم 6,5 پايىزعا وسسە، بيىلعى قاڭتار- مامىر ايلارىندا ءوسىم 3,7 پايىزدى قۇرادى. مۇناي ءوندىرۋدى ەسەپكە الماعاندا بۇل كورسەتكىش 5 پايىزدان استى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر بارلىق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالعانىن ايتقان ەدى.