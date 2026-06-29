قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقى ەكى ەسە ءوسۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقىنى 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ ماسەلەسى ازىرگە تۇپكىلىكتى شەشىلگەن جوق. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، 150 مىڭ تەڭگە - ناقتى بەكىتىلگەن سوما ەمەس، ەل ۇمتىلۋى ءتيىس باعدار مەن ماقسات. بۇل باعىتتاعى جۇمىس كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەدى.
اسقاربەك ەرتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقىنى ايقىنداۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى بەكىتىلگەن. ەندى ونى ەسەپتەۋ كەزىندە ەكى نەگىزگى كورسەتكىش، اتاپ ايتقاندا مەدياندىق جالاقى مەن ەڭبەك ونىمدىلىگى رەسمي تۇردە ەسكەرىلەدى:
«ءبىز مۇنداي ءتاسىلدى ەڭ تومەنگى جالاقى ەكونوميكانىڭ ناقتى مۇمكىندىگىنە ساي ءوسۋى ءۇشىن تاڭدادىق»، - دەدى مينيستر.
قازىرگى ۋاقىتتا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندار ناقتى ەسەپ-قيساپ جۇرگىزىپ جاتىر. ماماندار ەڭ تومەنگى جالاقىنى ەكى ەسە ارتتىرۋ بيزنەسكە جانە بيۋجەتكە قانداي سالماق تۇسىرەتىنىن انىقتاۋى ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، مىندەتتى اۋدارىمدار مەن الەۋمەتتىك تولەمدەر كولەمىنە تۇسەتىن جۇكتەمە ەسەپتەلىپ جاتىر.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەگەر بۇل شەشىم قابىلدانسا، شىعىن تەك رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋجەتتەرگە عانا ەمەس، جەكە سەكتورداعى جۇمىس بەرۋشىلەرگە دە ارتادى. سەبەبى ولار دا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىسىن كوتەرۋگە مىندەتتى بولادى.