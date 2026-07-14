قازاقستاننان توعىز بوكسشى ازيا چەمپيوناتىنىڭ التىن مەدالى ءۇشىن باق سىنايدى
استانا. KAZINFORM - قازىر يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا بوكستان U19 جانە U23 جاس ساناتىندا ازيا چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر.
U19 جاس ساناتىندا جارتىلاي فينالدىق جەكپە-جەكتەر اياقتالدى. ناتيجەسىندە توعىز وتانداسىمىز فينالعا ءوتتى.
ءادىل اسقانباي (50 كەلىگە دەيىن)، اقجۇرەك قالاباي (65 كەلىگە دەيىن)، كاميلا وسپانوۆا (70 كەلىگە دەيىن)، بيبارىس ءاشىرباي (70 كەلىگە دەيىن)، ايدانا ۋبايدۋللا قىزى (80 كەلىگە دەيىن)، تيمۋر تايبەكوۆ (80 كەلىگە دەيىن)، رۋسلان احمەتوۆ (85 كەلىگە دەيىن)، زارينا تولىباي (80 كەلىدەن جوعارى)، ۆلاديسلاۆ ساموجونوۆ (90 كەلىدەن جوعارى) التىن مەدال ءۇشىن سىنعا تۇسەدى.
ال ماديرا جۇماقان (48 كەلىگە دەيىن)، ەدىگە نۇرعوجا (55 كەلىگە دەيىن)، اقنۇر تۇرسىنعالي (57 كەلىگە دەيىن)، ايسۇلۋ مۇحيت (65 كەلىگە دەيىن)، جالعاس ۋتەبەكوۆ (90 كەلىگە دەيىن) قولا مەدالمەن جارىستى اياقتادى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، U19 جاس ساناتىندا فينالدىق كەزەڭ 15-16-شىلدە ارالىعىندا وتەدى.
قازاقستاندىق جاس پادەلشىلەر ازيا رەيتينگىسىندە ۇزدىك وندىققا كىردى.