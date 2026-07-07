قازاقستاندا تەمەكى قىمباتتايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تەمەكى ونىمدەرى قىمباتتايدى. قارجى مينيسترلىگى تەمەكى ونىمدەرىنە ەڭ تومەنگى بولشەك ساۋدا باعاسىن كوتەرۋ كوزدەلگەن بۇيرىق جوباسىن جاريالادى.
قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا قولجەتىمدى.
جوبادا سۇزگىلى جانە سۇزگىسىز تەمەكى، پاپيروس، سونداي-اق، قىزدىرىلاتىن تەمەكىسى بار بۇيىمداردىڭ ەڭ تومەنگى بولشەك ساۋدا باعاسىن كوتەرۋ قاراستىرىلادى.
قازىر 20 داناسى بار ءبىر قوراپ تەمەكىنىڭ ەڭ تومەنگى بولشەك ساۋدا باعاسى - 970 تەڭگە. قارجى مينيسترلىگى بۇل شەكتى ارتتىرۋدى ۇسىنىپ وتىر. بۇيرىق قابىلدانعاننان كەيىن تەمەكى ونىمدەرىن بەلگىلەنگەن باعادان ارزانعا ساتۋعا تىيىم سالىنادى.
قارجى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ەڭ تومەنگى باعانى كوتەرۋ تەمەكى ونىمدەرىنە قاتىستى سالىق جانە باعا ساياساتىن جۇرگىزۋ ءۇشىن قاجەت. سونىمەن قاتار، بۇل شارا تەمەكى تۇتىنۋدى ازايتۋعا، بيۋجەتكە تۇسەتىن ءتۇسىمدى ارتتىرۋعا جانە كولەڭكەلى ەكونوميكا ۇلەسىن تومەندەتۋگە ىقپال ەتپەك.
بۇيرىق 20-شىلدەگە دەيىن اشىق تالقىلاۋدا بولادى. كەيىن قۇجات قابىلدانىپ، كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن.