قازاقستاندا تەمەكى شەگەتىندەردىڭ ۇلەسى 15 پايىزعا دەيىن تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تەمەكى ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمى ايتارلىقتاي ارتقانىمەن، تەمەكى شەگەتىندەردىڭ ۇلەسى ازايىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Energyprom.kz سايتى.
وسى جىلدىڭ قاڭتار- ماۋسىم ايلارىندا ەلىمىزدە 14,2 ميلليارد دانا سيگارا، چەرۋت، سيگاريللا، تەمەكى جانە پاپيروس شىعارىلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 35,2 پايىزعا كوپ.
سالىستىرمالى تۇردە العاندا، 2024 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا ءوندىرىس كولەمى 7,6 ميلليارد دانا بولسا، 2025 -جىلى 10,5 ميلليارد داناعا جەتكەن. ال 2016 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ءونىم شىعارۋ كولەمى 69 پايىزعا ءوستى.
2026 -جىلدىڭ قاڭتار- مامىر ايلارىندا قازاقستاندىق كاسىپورىندار تەمەكى مەن پاپيروسقا دەگەن سۇرانىستىڭ (ىشكى نارىقتاعى وتكىزۋ مەن ەكسپورتتى قوسا ەسەپتەگەندە) 89,9 پايىزىن قامتاماسىز ەتتى. ءبىر جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش 73,5 پايىز بولعان.
وسى كەزەڭدە ءوندىرىس كولەمى 33,4 پايىزعا ءوسىپ، 11,2 ميلليارد داناعا جەتسە، يمپورت 58,4 پايىزعا قىسقارىپ، 1,3 ميلليارد دانانى قۇرادى. ناتيجەسىندە يمپورتتىق ءونىمنىڭ ۇلەسى 26,5 پايىزدان 10,1 پايىزعا دەيىن تومەندەدى.
تەمەكى ونىمدەرىنىڭ باسىم بولىگى ەكسپورتقا جونەلتىلدى. قاڭتار- مامىر ايلارىندا شەتەلگە 6,7 ميلليارد دانا تەمەكى مەن پاپيروس شىعارىلىپ، ەكسپورت كولەمى ءبىر جىلدا 3,7 ەسەگە ارتتى. ال ىشكى نارىقتاعى ساتۋ كولەمى 39,9 پايىزعا ازايىپ، 5,8 ميلليارد دانانى قۇرادى.
ءوندىرىستىڭ ارتۋىنا قاراماستان، ەلدەگى تەمەكى شەگۋشىلەردىڭ ۇلەسى تومەندەپ كەلەدى. 2026 -جىلى 15 جاستان اسقان قازاقستاندىقتاردىڭ 15,1 پايىزى تەمەكى شەگەدى. بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلى 17,5 پايىز، 2024 -جىلى 20,7 پايىز، ال 2023 -جىلى 19,4 پايىز بولعان.
ەلەكتروندى تەمەكى پايدالاناتىنداردىڭ ۇلەسى ءبىر جىلدا 0,5 پايىزدان 0,4 پايىزعا دەيىن ازايدى. ال IQOS جانە glo سەكىلدى تەمەكىنى قىزدىرۋ جۇيەلەرىن قولداناتىنداردىڭ ۇلەسى 1,2 پايىزدان 0,9 پايىزعا تومەندەدى.
بۇل مالىمەتتەر قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندەگى 12 مىڭ ءۇي شارۋاشىلىعىن قامتىعان ىرىكتەمەلى زەرتتەۋ ناتيجەسىندە الىنعان. زەرتتەۋ بارىسىندا ءاربىر ءۇي شارۋاشىلىعىنان 15 جاستان اسقان ءبىر ادام ساۋالناماعا قاتىسقان.
2026 -جىلى ەرلەردىڭ 30,5 پايىزى، ايەلدەردىڭ 4,9 پايىزى تەمەكى شەگەدى. ءبىر جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش تيىسىنشە 34 پايىز جانە 5 پايىز، ال 2024 -جىلى 39,8 پايىز جانە 7,6 پايىز بولعان.
ەلەكتروندى تەمەكىنى 2026 -جىلى ەرلەردىڭ 0,5 پايىزى، ايەلدەردىڭ 0,3 پايىزى پايدالانادى. IQOS جانە glo سياقتى تەمەكىنى قىزدىرۋ جۇيەلەرىن ەرلەردىڭ 1,3 پايىزى، ايەلدەردىڭ 0,6 پايىزى قولدانادى. بۇل كورسەتكىشتەر دە وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا تومەندەگەن.