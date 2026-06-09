قازاقستاندا تەك شەتەلدىكتەرگە عانا ارنالعان كازينولار قاشان اشىلادى
استانا. KAZINFORM -كەلەر جىلى ماڭعىستاۋ جانە الماتى وبلىستارىندا ەكى جاڭا كازينو پايدا بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىر جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسە جاڭا ويىن ايماقتارىنىڭ الاڭدارىن انىقتاۋ جۇمىستارى، سونداي-اق الەۋەتتى ينۆەستورلاردى ىرىكتەۋ بويىنشا كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتىر.
- ازىرگە، الماتى وبلىسىندا باستاپقى جۇمىستار ايقىندالدى. ءتيىستى ينفراقۇرىلىم تارتىلدى. ال قالعان وڭىرلەر بويىنشا كەلىسسوز جالعاسادى،- دەدى ە. مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ول الماتى وبلىسىنداعى نىسان كەلەر جىلى ىسكە قوسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ناقتىلادى.
- ماڭعىستاۋ وبلىسىندا قوناق ءۇي قۇرىلىسى اياقتالسا، كەلەر جىلى جۇمىسىن باستاۋى ىقتيمال. بۇدان باسقا وڭىرلەردە ينۆەستورلاردى انىقتاۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر،- دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جىل باسىندا سەنات «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۋريستىك سالانى جانە بالالار سپورتىن قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلدادى.
زاڭمەن ەلىمىزدىڭ ويىن بيزنەسىن ورنالاستىرۋعا رۇقسات ەتىلەتىن اۋماقتاردىڭ تىزبەسى كەڭەيتىلەدى. بۇرىنعى قاپشاعاي، بۋرابايدان بولەك، ەندى ماڭعىستاۋ، جەتىسۋ، الماتى جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ تۋريستىك ماڭىزى بار ايماقتارىندا جاڭا ويىن زونالارىنىڭ قۇرىلۋى وڭىرلەرگە ينۆەستورلار مەن شەتەلدىك ساياحاتشىلاردى تارتۋدىڭ قوسىمشا تەتىگىنە اينالادى.
بۇل رەتتە زاڭدا ماڭىزدى الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق توسقاۋىل قويىلعان: جاڭادان بەلگىلەنگەن اۋماقتارداعى ويىن مەكەمەلەرىنە تەك شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ كىرۋىنە رۇقسات بەرىلەدى.