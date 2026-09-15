قازاقستاندا تۇڭعىش رەت ۋەفا سۋپەركۋبوگى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ۋەفا 2028-جىلعى ەۋروپا سۋپەركۋبوگى وتەتىن ورىن رەتىندە استانانى تاڭدادى، - دەپ حابارلايدى ق ف ف.
ءداستۇر بويىنشا بۇل ماتچتا ەۋروپا ليگاسى مەن چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جەڭىمپازدارى ءوزارا باق سىنايدى. كەزدەسۋ تامىزدىڭ ورتاسىندا وتكىزىلەدى.
«قازاقستاندا مۇنداي دەڭگەيدەگى ماتچ ءوتۋى - وتاندىق سپورت ءۇشىن تاريحي وقيعا. «استانا ارەنا» ستاديونىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن قايتا جاڭارتۋ، جوسپارلى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ۋەفانىڭ قاتاڭ تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلۋىن قامتاماسىز ەتەدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مۇنداي دەڭگەيدەگى ويىندى العاش رەت قابىلداعالى وتىر.