KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا تۇڭعىش رەت ۋەفا سۋپەركۋبوگى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - ۋەفا 2028-جىلعى ەۋروپا سۋپەركۋبوگى وتەتىن ورىن رەتىندە استانانى تاڭدادى، - دەپ حابارلايدى ق ف ف.

    ا
    Фото: ҚФФ

    ءداستۇر بويىنشا بۇل ماتچتا ەۋروپا ليگاسى مەن چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جەڭىمپازدارى ءوزارا باق سىنايدى. كەزدەسۋ تامىزدىڭ ورتاسىندا وتكىزىلەدى.

    «قازاقستاندا مۇنداي دەڭگەيدەگى ماتچ ءوتۋى - وتاندىق سپورت ءۇشىن تاريحي وقيعا. «استانا ارەنا» ستاديونىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن قايتا جاڭارتۋ، جوسپارلى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ۋەفانىڭ قاتاڭ تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلۋىن قامتاماسىز ەتەدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان مۇنداي دەڭگەيدەگى ويىندى العاش رەت قابىلداعالى وتىر.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور