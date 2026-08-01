قازاقستاندا تانىمال يپوتەكا قايتا ىسكە قوسىلماق
تامىزدا وتباسى بانك «ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسىنا ءوتىنىش قابىلداۋدى قايتا باستايدى. و ك ق-دا وتكەن بريفينگتە بانكتىڭ الماتىداعى فيليالىنىڭ ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى كامشات وڭالبايەۆا باعدارلاما شارتتارى تۋرالى ايتتى.
وتباسى بانك ازيا دامۋ بانكىمەن (ا د ب) «ۇماي» جانە «جاسىل يپوتەكا» باعدارلامالارىن ىسكە قوسۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. ا د ب وسى ەكى باعىتقا 90 ميلليارد تەڭگە بولەدى.
«ەشقانداي ىرىكتەۋ بولمايدى. «ۇماي» باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلارعا قويىلاتىن نەگىزگى تالاپ: وتباسىنىڭ ەڭ جوعارى ايلىق تابىسى 1250000 تەڭگەدەن اسپاۋعا ءتيىس. تولەم قابىلەتىن راستاۋ مىندەتتى»، - دەدى كامشات وڭالبايەۆا.
ايەل جوندەۋ جۇمىستارىنا قارىز العىسى كەلسە، نەسيە سوماسى 15 ميلليون تەڭگەدەن اسپايدى. جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الۋ ءۇشىن 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قاراستىرىلعان.
«الماتى مەن استانادا نەسيە العىسى كەلەتىن قاتىسۋشىلار ءۇشىن قارىز سوماسى كەپىلدىك قۇنىنىڭ 80 پايىزىنان اسپاۋعا ءتيىس. باسقا وڭىرلەردە كەپىلدىك قۇنىنىڭ 85 پايىزىنان اسپايدى. قارىزدىڭ ەڭ جوعارى سوماسى 50 ميلليون تەڭگە بولسا جانە ول كەپىلدىك قۇنىنىڭ 80 پايىزىنان اسپاسا، وندا قاتىسۋشىعا العاشقى جارنانى تولەۋدىڭ قاجەتى جوق. قۇنى 30-40 ميلليوننان اسسا، وندا بۇل ايىرماشىلىقتى قاتىسۋشى قۇرىلىس سالۋشىعا باستاپقى جارنا رەتىندە ءوزى تولەي الادى. قاتىسۋشىنىڭ دەپوزيتى مەن جيناعى بولسا، نەسيە الۋ مۇمكىندىگى جوعارى بولادى»، - دەپ تولىقتىردى وتباسى بانكتىڭ الماتى فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
«ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسى بويىنشا مىناداي پاتەرلەردى ساتىپ الۋعا بولادى:
باستاپقى نارىقتان؛
تۇرعىن ءۇي كومپانياسىنىڭ كەپىلدىگىمەن نەمەسە ساقتاندىرۋ قۇرالىن پايدالانىپ، ۇلەستىك قاتىسۋ شارتى بويىنشا قۇرىلىس ساتىسىنداعى ۇيلەردەن؛
ءۇي 2016 -جىلدان ەرتە سالىنباعان بولسا، قايتالاما نارىقتان؛
ايەلدەر يپوتەكاسىنىڭ شارتتارى:
العاشقى جارنا ءىرى قالالاردا 20 پايىزدان، وڭىرلەردە 15 پايىزدان باستالادى.
قارىزدىڭ ەڭ جوعارى سوماسى 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن.
نەسيە مەرزىمى 6 ايدان 10 جىلعا دەيىن.
العاشقى جارنا ءۇشىن زەينەتاقى جيناعىن پايدالانۋعا؛
ەكى ورتاق قارىز الۋشىعا دەيىن تارتۋعا بولادى.