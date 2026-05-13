قازاقستاندا تاريف قانشا تۇرادى؟
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جىل سايىن ۇيالى بايلانىس تاريفتەرى قىمباتتاپ جاتىر. نارتاي سارسەنعاليەۆ ءماجىلىس وتىرىسىندا وسى تۋرالى ماسەلە كوتەرىپ، باعاعا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى ۇسىندى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا 26 ميلليون 300 مىڭ ۇيالى بايلانىس قولدانۋشىسى بار. 18,8 ميلليون موبيلدى ينتەرنەت قولدانۋشىسى تىركەلگەن.
ەلىمىزدە ۇيالى بايلانىس تاريفىن بايلانىس وپەراتورلارى ەسەپسىز قىمباتتاتقان. ناقتى دەرەك كەلتىرسەم، 2021-2023-جىلدارى 120 تاريفتىك جوسپاردى 20 پايىز - 90 پايىز دەيىن قىمباتتاتقان. 2024-جىلى 140 تاريفتىك جوسپاردى 3 پايىز - 300 پايىز دەيىن قىمباتتاتقان. 2025-جىلى 90 تاريفتىك جوسپاردى 14 پايىز - 75 پايىز دەيىن قىمباتتاتقان، - دەدى دەپۋتات.
ول بايلانىس وپەراتورلارى تاريفتەردى ءوز بەتىنشە بەلگىلەگەنىمەن، ولاردىڭ قىزمەتى مەملەكەت تاراپىنان باقىلاۋدا بولۋى ءتيىس ەكەنىن ايتىپ، نورما ەنگىزۋدى ۇسىندى.
قازاقستانداعى بايلانىس وپەراتورلارى تاريفتىڭ باعاسىن، ينتەرنەتتىڭ قۇنىن وزگەرتەمىز دەسە، ۇكىمەتىنىڭ كەلىسىمىن الۋى كەرەك. بۇل نورما ۇيالى بايلانىس پەن ۇيدە تۇراتىن (قازاق تەلەكوم ت. ب.) بارلىق وپەراتورلارعا قاتىستى! ياكي، باعا وسىمىنە رۇقسات بەرسە وعان ۇكىمەت جاۋاپ بەرۋى ءتيىس. قازىر بايلانىس وپەراتورلارى باعانى ءوز بىلگەنىنشە كوتەرىپ وتىر، - دەدى ول.
دەپۋتات سوزىنە مينيستر جاسلان ماديەۆ جاۋاپ بەردى. ول تاريفتەردىڭ قىمباتتاۋىنا ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ مەن 5G جەلىسىن ەنگىزۋ اسەر ەتكەنىن مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، قازىرگى تاڭدا ينتەرنەتتى اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرگە جەتكىزۋ جانە جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ءۇشىن اۋقىمدى ينۆەستيتسيا قاجەت. كەيىنگى ءۇش جىلدا ينتەرنەت تۇتىنۋ كولەمى 70 پايىزعا ارتقانىن اتاپ ءوتتى. ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا 1 گيگابايت ينتەرنەتتىڭ ورتاشا باعاسى - شامامەن 82 تەڭگە.
دەسە دە، مينيسترلىك موبيلدى بايلانىس تاريفتەرىنە قاتىستى انتيمونوپوليالىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
تاريف باعاسى قالاي قۇبىلادى؟
ماسەلەن، «تەلە 2» وپەراتورىندا تاريف 5990-7990 تەڭگە ارالىعىندا. سونىڭ ىشىندە «ءبىلىم»، «لگوتا»، «بارىنە حابارلاس»، «وزىمىزگە بەزليميت» تاريفىندە ارنايى باعا بەكىتىلگەن. ال وتباسىلىق تاريف قوسقىڭىز كەلسە، 12790-16790 تەڭگە ارالىعىندا اقشا جۇمسايسىز.
«اكتيۆ» وپەراتورىندا تاريف 4990 تەڭگە - 9990 تەڭگە ارالىعىندا جۇرەدى. وتباسى تاريفى ايىنا 12690-19690 تەڭگە ارالىعىندا بار. ودان بولەك، «جاستار»، «اكتيۆ ۇيدە»، «قۇرىلعىعا ارنالعان» جانە تاعى باسقا تاريف كورسەتىلگەن. مىسالى، «اكتيۆ ۇيدە» تاريفى 15990-23990 تەڭگەگە دەيىن
«بيلاين» وپەراتورىندا «وتباسى» تاريفىنىڭ ءۇش ءتۇرى بار، باعاسى 14999-22999 تەڭگەگە جەتەدى. «مەگا» تاريفىنىڭ ەكى ءتۇرى - 7999-11999 تەڭگە. روۋتەرگە ارنالعان تاريف باعاسى - 19999 تەڭگە.