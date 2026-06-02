قازاقستاندا تاعى ءبىر ماماندىق يەلەرىنىڭ جالاقىسى 70 پايىزعا دەيىن وسەدى
استانا. قازاقپارات – 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك ينسپەكتورلارىنا 30 پايىزدان 70 پايىزعا دەيىن قوسىمشا ۇستەماقى تولەنەدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا شارا ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى كادرلىق الەۋەتتى نىعايتۋعا جانە ماماندىقتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
1-شىلدەدەن باستاپ ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك ينسپەكتورلارىنا 30 پايىزدان 70 پايىزعا دەيىن ۇستەماقى بەلگىلەندى. قابىلدانعان شارالار ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى كادرلىق الەۋەتتى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى ت ج م باسشىسى.
سونىمەن قاتار بولاشاق مامانداردى دايارلاۋ ماقساتىندا ۆەدومستۆو جوعارى وقۋ ورىندارىمەن ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ جاتىر. مينيسترلىك ەلىمىزدىڭ تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن وقۋ باعدارلامالارىنا «ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك» ءپانىن ەنگىزۋ جونىندە مەموراندۋمدارعا قول قويعان.
بۇعان دەيىن مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىندا وسكەمەندەگى «قازتسينك» زاۋىتىنداعى جارىلىستىڭ الدىن الا سەبەبىن اتادى.