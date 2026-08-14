قازاقستاندا تاۋار ەكسپورتى مەن يمپورتىنا رۇقسات بەرۋ ءتارتىبى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا، ونەركاسىپ، سيفرلاندىرۋ، قارجى جانە كولىك مينيسترلەرى بىرلەسكەن بۇيرىقپەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىن ەكسپورتتاۋعا جانە يمپورتتاۋعا رۇقسات بەرۋ» مەملەكەتتىك قىزمەتىن كورسەتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوستى.
اتاپ ايتقاندا، قۇجاتتا ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا «جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ەكسپورتتاۋعا جانە يمپورتتاۋعا رۇقسات بەرۋ» مەملەكەتتىك قىزمەتىن كورسەتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوسۋ دەلىنگەن.
سونىمەن قاتار قوسىمشا قۇجاتتا قازاقستان اۋماعىنان تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنا (ت م د) قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنا جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىن اكەتۋگە رۇقسات بەرۋ قاعيدالارى كورسەتىلگەن.
وعان قوسا، قازاقستانعا ويىن اۆتوماتتارىن اكەلۋگە دە رۇقسات بەرۋ ءتارتىبى ەنگىزىلەدى. مۇنداي رۇقسات كازينو جانە ويىن اۆتوماتتارى زالى قىزمەتىنە ليتسەنزياسى بار زاڭدى تۇلعالارعا بەرىلەدى. رۇقسات ەلەكتروندى تۇردە راسىمدەلىپ، «كەدەن» سيفرلىق جۇيەسىندە كورسەتىلەدى.
ەلىمىزدىڭ اۋماعىنان ت م د-عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنا جەكەلەگەن ونەركاسىپتىك تاۋار تۇرلەرىن، سونداي-اق تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جانە كومپيۋتەرلىك جابدىقتاردىڭ، ولاردىڭ بولشەكتەرى مەن ماتەريالدارىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن، اۆياتسيا ونەركاسىبىنىڭ جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىن اكەتۋ رۇقسات بولعان جاعدايدا، ياعني رۇقسات بەرۋ تارتىبىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، قاعيدالاردا بۇرىن بەرىلگەن تاۋارلاردى اكەتۋگە ارنالعان رۇقساتتاردىڭ ولار بەرىلگەن مەرزىم اياقتالعانعا دەيىن ءوز كۇشىن ساقتايتىنى بەلگىلەنگەن. الايدا ولاردىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى 2026 -جىلعى 31-جەلتوقساننان كەشىكپەۋگە ءتيىس.
سونداي-اق رۇقساتتار ەلەكتروندى تۇردە بەرىلەدى، وتىنىشتەر «سيفرلىق ۇكىمەت» ۆەب-پورتالى ارقىلى قابىلدانادى. رۇقسات بەرۋ مەرزىمى - 5 جۇمىس كۇنى.
ەكسپورتقا بەرىلگەن رۇقساتتىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى ءتيىستى كۇنتىزبەلىك جىلمەن شەكتەلەدى. رۇقسات العان تۇلعالار ونىڭ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن 15 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە رۇقساتتىڭ ورىندالۋى تۋرالى اقپارات ۇسىنۋعا مىندەتتى.