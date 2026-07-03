قازاقستاندا تۋۋ كورسەتكىشى 4 ەسە تومەندەدى: ايەلدەر انا اتانۋدى كەيىنگە شەگەرۋدە
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كوپبالالى وتباسى ازايىپ بارادى، سونىمەن قاتار ايەلدەر بالا تۋۋدى بارعان سايىن كەيىنگى قالدىرۋدا، دەپ حابارلايدى Ranking.kz.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى بىرنەشە جىل ىشىندە ءبىر ۇيگە ورتاشا ەسەپپەن 1,1 بالادان كەلگەن.
الايدا 2026-جىلى بۇل كورسەتكىش 1 گە دەيىن تومەندەدى. سونىمەن قاتار، وتباسىنىڭ ورتاشا كولەمى دە ازايدى. 2021-جىلعى 3,4 ادامنان 2026-جىلى 3,2 ادامعا دەيىن كەمىگەن. تالداۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءۇردىس از بالالى وتباسى مودەلىنە بىرتىندەپ كوشۋدى كورسەتۋى مۇمكىن.
وتباسىلارداعى بالا سانىنىڭ ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەرى ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە ساقتالىپ وتىر:
تۇركىستان وبلىسى - ءبىر ۇيدە ورتاشا ەسەپپەن 2,1 بالا؛
قىزىلوردا وبلىسى - 1,7؛
جامبىل وبلىسى - 1,4.
الماتىدا بۇل كورسەتكىش 0,6 نى، استانادا - 0,8 ءدى قۇرايدى، ال ەڭ تومەنگى كورسەتكىش شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەلدى - 0,5.
وتباسىلارداعى بالا سانىنىڭ ازايۋ ءۇردىسى كوپتەگەن الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق فاكتورلارعا بايلانىستى. سونىڭ ءبىرى - ايەلدەردىڭ از بالا تۋۋ تۋرالى شەشىمى. بۇل ترەند قاتارىنان ءتورتىنشى جىل بايقالىپ وتىر. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ونى تۋۋدىڭ جيىنتىق كوەففيتسيەنتى بويىنشا باعالايدى. 2021-جىلدان باستاپ ءبىر ايەلگە شاققانداعى بالا تۋعاندار سانىنىڭ كورسەتكىشى (3,3) جىل سايىن تومەندەپ، 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 2,6 عا دەيىن جەتتى، - دەپ اتاپ ءوتتى ماماندار.
بۇل جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ جالپى سانىنا اسەر ەتتى. 2021-جىلى تۋعان رەكوردتىق 445,9 مىڭ بالادان كەيىن بۇل كورسەتكىش جىل سايىن قىسقاردى. 2025-جىلى قازاقستاندا 335 مىڭ بالا دۇنيەگە كەلدى، بۇل ءتورت جىل بۇرىنعىعا قاراعاندا شامامەن 25 پايىزعا از.
ستاتيستيكا سونىمەن قاتار قازاقستاندىق ايەلدەردىڭ انا اتانۋ جاسىنىڭ ۇلعايىپ بارا جاتقانىن كورسەتەدى. 2019-جىلمەن سالىستىرعاندا 20 دان 29 جاسقا دەيىنگى ارالىقتا بوسانعان ايەلدەردىڭ ۇلەسى تومەندەگەن، ال 30-39 جاستاعى ايەلدەر اراسىندا بوسانۋ سانى، كەرىسىنشە، وسكەن.
ساراپشىلار تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تومەندەۋىنىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە ەكونوميكالىق فاكتوردى اتايدى. بيۋرو مالىمەتتەرىنە سايكەس، بالا سانى كوپ وتباسىلار كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ تومەنگى شەگىنەن اسىپ، كەدەيلىككە جيى تاپ بولادى، ال جالعىزباستى ادامدار مەن بالاسى جوق نەمەسە بالا سانى ەڭ از وتباسىلار اراسىندا كەدەيلىك دەڭگەيى ەڭ تومەن بولىپ قالىپ وتىر.
بۇعان دەيىن 2026-جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا ەلدە 74 مىڭعا جۋىق بالا دۇنيەگە كەلگەنى بەلگىلى بولعان ەدى. بۇل كورسەتكىش 2025-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا از، ول كەزدە دۇنيەگە شامامەن 77 مىڭ نارەستە كەلگەن بولاتىن.