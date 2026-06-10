قازاقستاندا ۇستەمە جۇمىس ءۇشىن تولەنبەگەن جالاقىنى كىمدەر ءوندىرىپ الا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار جۇمىس بەرۋشى ەڭبەكاقىنى نەمەسە ۇستەمە جۇمىس ءۇشىن تولەمدى تولەمەگەن جاعدايدا، ەڭبەك داۋى بويىنشا بەلگىلەنگەن ءبىر جىلدىق مەرزىم ءوتىپ كەتسە دە، ءوز اقشاسىن سوت ارقىلى ءوندىرىپ الا الادى.
مۇنداي ماڭىزدى شەشىمدى ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتى قابىلدادى.
ىسكە ازاماتتىڭ ارىزى نەگىز بولدى. ول جۇمىستان شىققاننان كەيىن 2021-جىلدىڭ قاڭتارىنان 2024-جىلدىڭ ساۋىرىنە دەيىن اتقارعان ۇستەمە جۇمىسى ءۇشىن تولەم ءوندىرۋدى تالاپ ەتىپ سوتقا جۇگىنگەن. الايدا سوت ونىڭ تالابىن تەك سوڭعى ءبىر جىلداعى كەزەڭ بويىنشا عانا قاناعاتتاندىرىپ، ەڭبەك كودەكسىنىڭ ەڭبەك داۋلارى بويىنشا ءبىر جىلدىق تالاپ قويۋ مەرزىمىن كوزدەيتىن 160-بابىنا سۇيەنگەن.
ءوتىنىش يەسى بۇل نورما ءوزىنىڭ ادال ەڭبەگىمەن تاپقان قاراجاتىن ءوندىرىپ الۋ قۇقىعىن شەكتەيدى دەپ ەسەپتەپ، ونىڭ ازاماتتىق داۋلاردا قولدانىلاتىن ءۇش جىلدىق تالاپ قويۋ مەرزىمىنە قايشى كەلەتىنىن العا تارتقان.
كونستيتۋتسيالىق سوت نە دەدى؟
ءىستى قاراۋ بارىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ەڭبەك داۋلارى بويىنشا بەلگىلەنگەن ءبىر جىلدىق مەرزىمنىڭ كونستيتۋتسياعا قايشى كەلمەيتىنىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار سوت ماڭىزدى قۇقىقتىق ۇستانىمدى اتاپ ءوتتى: اتالعان مەرزىم ازاماتتى ءوز ەڭبەگى ءۇشىن تيەسىلى اقىسىن الۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرماۋى ءتيىس.
سوت قاۋلىسىندا جۇمىس بەرۋشى جالاقىنى، ۇستەمە جۇمىس ءۇشىن تولەمدى، وتەماقىلاردى نەمەسە باسقا دا مىندەتتى تولەمدەردى تولەۋ جونىندەگى مىندەتىن ورىنداماعان جاعدايدا، سوتتار ەڭبەككە اقى الۋ قۇقىعى مەن سوت ارقىلى قورعالۋ قۇقىعىن قامتاماسىز ەتەتىن كونستيتۋتسيالىق كەپىلدىكتەردى باسشىلىققا الۋى قاجەت ەكەنى كورسەتىلگەن.
بۇل جۇمىسشىلار ءۇشىن نەنى بىلدىرەدى؟
ەندى جۇمىس بەرۋشى ەڭبەكاقى بويىنشا بەرەشەگىن وتەمەسە، قىزمەتكەر ءوز قاراجاتىن ازاماتتىق كودەكستىڭ 178-بابىندا كوزدەلگەن جالپى ءۇش جىلدىق تالاپ قويۋ مەرزىمى شەگىندە ءوندىرىپ الۋدى تالاپ ەتە الادى.
بۇل نورما مىناداي تولەمدەرگە قاتىستى قولدانىلادى:
- تولەنبەگەن جالاقى؛
- ۇستەمە جۇمىس ءۇشىن اقى؛
- ەڭبەككە اقى تولەۋگە بايلانىستى وزگە دە مىندەتتى تولەمدەر.
ەڭبەك كودەكسىنە وزگەرىس ەنگىزىلۋى مۇمكىن
ءىس قورىتىندىسى بويىنشا كونستيتۋتسيالىق سوت ەڭبەك كودەكسىنىڭ 160-بابىن كونستيتۋتسياعا سايكەس دەپ تانىدى. الايدا ونى قولدانۋ كەزىندە مىندەتتى تۇردە ەسكەرىلەتىن قۇقىقتىق تۇسىندىرمە بەردى.
سونىمەن قاتار ۇكىمەتكە ءبىر جىل ىشىندە كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ قۇقىقتىق ۇستانىمىن ەسكەرە وتىرىپ، ەڭبەك كودەكسىنە ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندە زاڭ جوباسىن ازىرلەۋ ۇسىنىلدى.
ساراپشىلار پىكىرىنشە، بۇل شەشىم جۇمىسشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتىپ، ازاماتتاردىڭ فورمالدى مەرزىمدەردىڭ ءوتىپ كەتۋىنە بايلانىستى زاڭدى ەڭبەكاقىسىنان ايىرىلىپ قالۋ قاۋپىن ازايتادى.