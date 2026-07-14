قازاقستاندا سارى ماي مەن كۇنباعىس مايى ءوندىرىسىنىڭ كولەمى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قاڭتار-ءساۋىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا سارى ماي مەن كۇنباعىس مايى ءوندىرىسىنىڭ تۇراقتى ءوسىمى بايقالدى، دەپ حابارلايدى ult.kz.
ق ر ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، سىرتقى ساۋدا كورسەتكىشتەرى دە وڭ ديناميكا كورسەتتى: ءونىمنىڭ ەكى ساناتى بويىنشا ەكسپورت كولەمى ۇلعايىپ، بۇل وتاندىق قايتا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ الەۋەتىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن ايعاقتايدى.
ەسەپتى كەزەڭدە رەسپۋبليكادا مايلىلىعى 85 پايىز اسپايتىن 13,8 مىڭ توننا سارى ماي ءوندىرىلدى. بۇل 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 47,4 پايىز ارتىق.
سارى ماي ەكسپورتى 40,4 پايىز ءوستى. 2026 -جىلعى قاڭتار- ءساۋىر ارالىعىندا شەتەلگە 394,1 توننا ءونىم ەكسپورتتالدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىندەگى 280,7 توننامەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي جوعارى. نەگىزگى ەكسپورتتىق نارىقتار - رەسەي، موڭعوليا، قىرعىزستان جانە بەلارۋس.
سارى ماي يمپورتى 2242,2 توننانى قۇرادى. ىشكى نارىقتاعى يمپورتتىق ءونىمنىڭ ۇلەسى 13,9 پايىز بولدى. نەگىزگى جەتكىزۋشىلەر - بەلارۋس پەن يران.
ءتورت ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ىشكى نارىقتا 15,7 مىڭ توننا سارى ماي وتكىزىلدى.
كۇنباعىس مايى وندىرىسىندە دە وڭ ءوسىم ساقتالۋدا. 2026 -جىلعى قاڭتار- ءساۋىر ايلارىندا وتاندىق كاسىپورىندار 335,5 مىڭ توننا تازارتىلعان جانە تازارتىلماعان كۇنباعىس مايىن ءوندىردى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 13,2 پايىز كوپ.
كۇنباعىس مايىنىڭ ەكسپورتى 49,6 پايىز ارتتى. 2026 -جىلعى قاڭتار- ءساۋىر ايلارىندا ەكسپورتتىق جەتكىزىلىمدەردىڭ كولەمى 353,8 مىڭ توننانى قۇرادى، ال وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە 236,4 مىڭ توننا ءونىم ەكسپورتتالعان. نەگىزگى ەكسپورت باعىتتارى: وزبەكستانعا - 153,2 مىڭ توننا، قىتايعا - 127,2 مىڭ توننا، اۋعانستانعا - 38,6 مىڭ توننا، تاجىكستانعا - 27 مىڭ توننا، يرانعا - 4,9 مىڭ توننا جانە باسقا دا ەلدەر.
كۇنباعىس مايىنىڭ يمپورتى 47,9 مىڭ توننانى قۇرادى. بۇل رەتتە ىشكى نارىقتاعى يمپورتتىق ءونىمنىڭ ۇلەسى تومەن دەڭگەيدە قالىپ، 12,5 پايىز قۇرادى. 2026 -جىلعى قاڭتار- ءساۋىر ايلارىندا قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىندا 29,7 مىڭ توننا كۇنباعىس مايى وتكىزىلدى.