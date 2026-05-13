قازاقستاندا ساۋدا سالاسىنىڭ ءوسىمى 5,1 پايىزدى قۇرادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى قاڭتار-ءساۋىر قورىتىندىسى بويىنشا ساۋدا سالاسىنىڭ ناقتى كولەم يندەكسى (ن ك ي) وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 105,1 پايىز بولدى. بىلتىر قاڭتار-ساۋىردە اتالعان كورسەتكىش 107 پايىز بولعان. بۇل تۋرالى ستاتيستيكالىق مالىمەتتەردە ايتىلدى.
اتاپ ايتقاندا، 2026-جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايىندا كوتەرمە ساۋدانىڭ ناقتى كولەم يندەكسى 105,9 پايىزدى قۇرادى. ال بولشەك ساۋدانىڭ ن ك ي- ءى 103,4 پايىز بولدى. وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىشتەر تيىسىنشە 107,4 پايىز جانە 106,1 پايىز دەڭگەيىندە تىركەلگەن.
ساۋدا سالاسىنىڭ جالپى قۇرىلىمىندا كوتەرمە ساۋدانىڭ ۇلەسى باسىم - 67,7 پايىز. ال بولشەك ساۋدانىڭ ۇلەس سالماعى 31,8 پايىزدى قۇرايدى.
بيۋرو دەرەگىنشە، 2026-جىلعى قاڭتار-ساۋىردە كوتەرمە ساۋدا كولەمى 15068,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. بۇل 2025-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5,9 پايىزعا ارتىق. كوتەرمە تاۋار اينالىمىنىڭ قۇرىلىمىندا ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار مەن وندىرىستىك-تەحنيكالىق ماقساتتاعى ونىمدەر باسىم بولىپ، جالپى كولەمنىڭ 80 پايىزىن قۇراعان.
رەسپۋبليكانىڭ كوتەرمە ساۋدا كولەمىندەگى ەڭ جوعارى ۇلەس الماتى قالاسىنا تيەسىلى - 36,7 پايىز. سونىمەن قاتار اتىراۋ وبلىسىنىڭ ۇلەسى 15,2 پايىز، استانا قالاسىنىڭ ۇلەسى 14,3 پايىز، قاراعاندى وبلىسىنىڭ ۇلەسى 5,3 پايىز بولدى.
سونىمەن قاتار ەسەپتى كەزەڭدە بولشەك ساۋدا كولەمى 7082,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىنەن 3,4 پايىزعا ءوستى. ساۋدا كاسىپورىندارىنىڭ بولشەك ساۋداداعى وتكىزۋ كولەمى 1 پايىزعا ارتسا، دارا كاسىپكەرلەردىڭ، ونىڭ ىشىندە بازارلاردا ساۋدا جاسايتىنداردىڭ كورسەتكىشى 4,6 پايىزعا ۇلعايعان.
جىل باسىنان بەرى جەكە مەنشىك نىسانىنداعى كاسىپورىنداردىڭ بولشەك ساۋداداعى اينالىمى 6 229,3 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. بۇل جالپى بولشەك ساۋدا كولەمىنىڭ 88 پايىزىن قۇرايدى. ال شەتەلدىك مەنشىك نىسانىنداعى كاسىپورىنداردىڭ ۇلەسىنە 852,8 ميلليارد تەڭگە نەمەسە 12 پايىز تيەسىلى بولدى.
2026-جىلعى 1-مامىرداعى جاعداي بويىنشا بولشەك ساۋدا كاسىپورىندارىنداعى تاۋار قورى 1719,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ساۋدا كۇندەرىمەن ەسەپتەگەندە بۇل كورسەتكىش 68 كۇنگە تەڭ.
بولشەك ساۋدا قۇرىلىمىندا ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ۇلەسى 31,1 پايىز، ال ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردىڭ ۇلەسى 68,9 پايىز بولدى. ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن وتكىزۋ كولەمى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 10,5 پايىزعا، ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردى وتكىزۋ كولەمى 0,6 پايىزعا ارتقان.
2026-جىلعى قاڭتار-ساۋىردە رەسپۋبليكانىڭ بولشەك ساۋدا كولەمىندەگى ەڭ جوعارى ۇلەس الماتى قالاسىندا تىركەلدى - 31,5 پايىز. ودان كەيىن استانا قالاسى - 13,2 پايىز، قاراعاندى وبلىسى - 7,7 پايىز جانە شىعىس قازاقستان وبلىسى - 5,6 پايىز كورسەتكىش كورسەتتى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعى قاڭتاردا قازاقستانداعى كوتەرمە ساۋدا كولەمى 3048,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، 2025-جىلعى سايكەس كەزەڭ دەڭگەيىنەن 103,2 پايىزدى كورسەتتى.