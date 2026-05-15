قازاقستاندا «مەرەيلى وتباسى» ۇلتتىق كونكۋرسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جىل سايىن وتەتىن «مەرەيلى وتباسى» ۇلتتىق كونكۋرسىنا قاتىسۋعا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالعانىن حابارلادى.
بايقاۋ ادامگەرشىلىك قاسيەتتەردى جانداندىرۋعا، وتباسى مارتەبەسى مەن قۇندىلىقتارىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ەڭبەك پەن سپورتتا، شىعارماشىلىق جانە زياتكەرلىك سالالاردا، عىلىم مەن ونەردە جەتىستىكتەرى بار وتباسىلار، سونداي-اق قوعامدىق پايدالى قىزمەتكە بەلسەندى ارالاساتىن وتباسىلار قاتىسا الادى.
كونكۋرسقا قاتىسۋعا وتىنىمدەر 15-مامىردان 15-ماۋسىمعا دەيىن وڭىرلىك كوميسسيالاردا قابىلدانادى.
بايقاۋ ەكى كەزەڭدە وتەدى:
1. اۋداندىق (قالالىق) كەزەڭ (15-ماۋسىمنان 30-ماۋسىمعا دەيىن).
2. وبلىستىق (رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار مەن ەلوردا) كەزەڭ (30-ماۋسىمنان 15 -شىلدەگە دەيىن).
«مەرەيلى وتباسى» ۇلتتىق كونكۋرسىنىڭ لاۋرەاتى اتاعى قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن ۇزدىك دەپ تانىلعان 20 وتباسىنا بەرىلەدى. كونكۋرس لاۋرەاتتارىن سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى استانا قالاسىندا وتەدى.
وسى جىلدار ىشىندە كونكۋرسقا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن 20 مىڭنان استام وتباسى قاتىستى. بيىل قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەندەر ءوز وتىنىمدەرىن وڭىرلىك كوميسسيالارعا جىبەرە الادى.
قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى مەملەكەتتىك مەرەكەلەردى وتباسىمەن بىرگە اتاپ وتەدى. مۇنداي دەرەكتى قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى جۇرگىزگەن الەۋمەتتىك ساۋالناما ناتيجەسى كورسەتكەنىن جازعان ەدىك.