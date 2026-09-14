قازاقستاندا رەسمي سايتتار مەن جەلىلەرگە سەنىم دەڭگەيى زەرتتەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اقپاراتتىق كەڭىستىگى كوپارنالى سيپاتتا قالىپ وتىر. اقپارات الۋدىڭ نەگىزگى ارنالارى رەتىندە الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەر كوش باستاپ تۇرعانىمەن، 2026-جىلدىڭ III توقسانىندا قازاقستاندىق تەلەارنالارعا دەگەن سەنىم دەڭگەيى ايتارلىقتاي ارتقان.
بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەلەرى كورسەتىپ وتىر.
- رەسپوندەنتتەردىڭ ەڭ كوپ ۇلەسى ولار سەنەتىن اقپارات كوزى رەتىندە الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردەگى تاراتۋلار مەن جاريالانىمداردى كورسەتەدى - 39,1 پايىز.
ەكىنشى ورىندا قازاقستاندىق تەلەارنالار تۇر - 33 پايىز. بيىل II توقسانمەن سالىستىرعاندا بۇل كورسەتكىش 4,3 پايىزدىق تارماققا وسكەن. بۇل اقپارات كوزدەرىنە دەگەن سەنىم قۇرىلىمىنداعى ەڭ ەلەۋلى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى بولدى.
بۇدان ءارى اقپارات كوزى رەتىندە سەنىم دەڭگەيى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ رەسمي ۆەب-سايتتارى جانە مەملەكەتتىك ەمەس جاڭالىقتار ينتەرنەت-رەسۋرستارى ورنالاسقان. ولارعا رەسپوندەنتتەردىڭ تيىسىنشە16,3 پايىزى جانە 13,5 پايىزى سەنىم بىلدىرگەن.
سونىمەن بىرگە قازاقستاندىق قوعامدا اقپارات الۋدىڭ بەيرەسمي ارنالارىنا دەگەن سەنىم دە ساقتالىپ وتىر: ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 16 پايىزى دوستارىنا، ارىپتەستەرىنە جانە تۋىستارىنا سەنەتىنىن اتاپ وتكەن. ەشبىر اقپارات كوزىنە سەنبەيتىن رەسپوندەنتتەردىڭ ۇلەسى 15,5 پايىز.
حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىكتەرىنىڭ سايتتارىنا رەسپوندەنتتەردىڭ 9,2 پايىزى سەنىم بىلدىرسە، 4,8 پايىزى راديو ارقىلى بەرىلەتىن اقپاراتقا، 5 پايىزى باسپا باسىلىمدارىنداعى اقپاراتقا سەنىم بىلدىرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى سيفرلىق ارنالاردىڭ دامۋى ءداستۇرلى مەديانىڭ ءبىرجاقتى ىعىستىرماعانىن كورسەتتى. كەرىسىنشە، اقپاراتتى تۇتىنۋدىڭ گيبريدتى مودەلى قالىپتاسىپ كەلەدى. بۇل مودەلدە الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەر تەلەۆيدەنيە جانە رەسمي ونلاين-رەسۋرستارمەن قاتار قولدانىلادى.
- تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا كورسەتكىشتەر دە نازار اۋدارۋعا تۇرارلىق. اۋىل تۇرعىندارىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەرگە دەگەن سەنىمى قالا تۇرعىندارىنا قاراعاندا جوعارى - 45,4 پايىز جانە 35,5 پايىز. سونىمەن بىرگە اۋىل تۇرعىندارى قازاقستاندىق تەلەارنالاردى دا جيىرەك اتاپ وتكەن - 35,6 پايىز، ال قالا تۇرعىندارى اراسىندا بۇل كورسەتكىش 31,4 پايىزدى قۇرادى. بۇل سيفرلىق جانە ءداستۇرلى اقپارات ارنالارىنىڭ ءبىر- بىرىمەن باسەكەلەسىپ قانا قويماي، حالىقتىڭ كۇندەلىكتى اقپاراتتىق قاجەتتىلىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋدە ءبىرىن-ءبىرى تولىقتىرا الاتىنىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاس ەرەكشەلىگى بويىنشا كورسەتكىشتەر الەمدىك ۇردىستەرگە سايكەس كەلەدى: رەسپوندەنتتەر نەعۇرلىم جاس بولعان سايىن، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردەگى اقپاراتقا سوعۇرلىم ءجيى سەنىم بىلدىرەدى. اتاپ ايتقاندا، 18-28 جاس ارالىعىنداعى رەسپوندەنتتەر اراسىندا بۇل كورسەتكىش 48 پايىزدى قۇراسا، 61 جاستان اسقان رەسپوندەنتتەر اراسىندا 26,9 پايىزعا تەڭ. سونىمەن قاتار، اعا بۋىن وكىلدەرى جاستارمەن سالىستىرعاندا قازاقستاندىق تەلەارنالارعا ءداستۇرلى تۇردە كوبىرەك سەنىم بىلدىرەدى. بۇل كورسەتكىشتەر تيىسىنشە 43,8 پايىز جانە 26,8 پايىزدى قۇرادى.
بۇل رەتتە تەلەديدار كەڭ اۋقىمدى الەۋمەتتىك اۋديتوريانى ساقتايدى: قازاقستاندىق تەلەارنالارعا دەگەن سەنىم دەڭگەيى بارلىق ءبىلىم بەرۋ توپتارىندا 30 پايىزدان اسادى. ەڭ جوعارى كورسەتكىش كاسىپتىك-تەحنيكالىق ءبىلىمى بار رەسپوندەنتتەر اراسىندا تىركەلدى - 35,3 پايىز.
ءبىلىم دەڭگەيى سيفرلىق جانە رەسمي اقپارات كوزدەرىن تاڭداۋعا ەداۋىر ىقپال ەتەدى. ءبىلىم دەڭگەيى جوعارىلاعان سايىن الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەرگە سەنىم بىلدىرەتىندەردىڭ ۇلەسى ورتا ءبىلىمى بار رەسپوندەنتتەر اراسىنداعى 35,5 پايىزدان جوعارى ءبىلىمى بار رەسپوندەنتتەر اراسىندا 43,4 پايىزعا دەيىن وسەدى. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ رەسمي سايتتارىنا دەگەن سەنىم دە تيىسىنشە 10,3 پايىزدان 17,7 پايىزعا دەيىن ارتقان.
جالپى العاندا، حالىقتىڭ اقپارات كوزدەرىنە دەگەن سەنىم قۇرىلىمى تۇراقتى بولىپ قالۋدا. الايدا جەكەلەگەن اقپارات كوزدەرىنە دەگەن سەنىم دەڭگەيى جاس جانە ءبىلىم ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي سارالانادى. جاستار مەن ءبىلىم دەڭگەيى جوعارى رەسپوندەنتتەر سيفرلىق جانە رەسمي ونلاين-رەسۋرستارعا كوبىرەك سەنىم بىلدىرسە، جاس ۇلعايعان سايىن ءداستۇرلى مەدياعا دەگەن سەنىم ارتا تۇسەدى.
سونىمەن بىرگە قازاقستاندىق تەلەارنالارعا دەگەن سەنىمنىڭ ءوسۋى سيفرلىق مەديانى تۇتىنۋ اۋقىمى كەڭەيگەن جاعدايدا دا ءداستۇرلى مەديانىڭ قوعام ءۇشىن ماڭىزىن ساقتاپ وتىرعانىن كورسەتەدى. قازىرگى اقپاراتتىق ورتادا ءبىر ارنانى ەكىنشىسىمەن الماستىرۋ ەمەس، ءارتۇرلى دەرەككوزدەردىڭ حالىقتىڭ ءارتۇرلى توپتارىنىڭ اقپاراتتىق قاجەتتىلىكتەرىنە سەنىمدىلىك پەن جاۋاپ بەرۋ قابىلەتى شەشۋشى بولىپ تابىلادى.
«قازاقستانداعى قوعامدىق-ساياسي جاعدايدىڭ نەگىزگى ينديكاتورلارى بويىنشا توقسان سايىنعى ساۋالناما» 2026-جىلدىڭ Ⅲ توقسانىندا قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى جەكە سۇحبات ادىسىمەن وتكىزىلدى، ىرىكتەمەلى جيىنتىق - 18 جانە ودان جوعارى جاستاعى 2400 رەسپوندەنت. زەرتتەۋ جۇرگىزۋ اۋماعى - رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارى، 17 وبلىس ورتالىعى، سونداي-اق اۋىلدىق ەلدى مەكەندەر. ساۋالناما 2026-جىلدىڭ 1-16-تامىزى ارالىعىندا جۇرگىزىلدى.