قازاقستاننان قىتاي مەن وزبەكستانعا جاڭا رەيستەر اشىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە شىعۋىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن جاڭا حالىقارالىق باعىتتار اشىلىپ، ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايدىن قاپاشەۆ ايتتى.
ايدىن قاپاشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، قابىلدانىپ جاتقان شارالار شەتەلدەگى تانىمال تۋريستىك باعىتتارعا جەتۋدى جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا حالىقارالىق اۋە رەيستەرىن اشۋ، تىكەلەي ۇشۋلار سانىن ارتتىرۋ جانە ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل قازاقستاندىقتاردىڭ تانىمال تۋريستىك باعىتتارعا قولجەتىمدىلىگىن ەداۋىر ارتتىرادى. ماسەلەن، Air Astana شاڭحاي، گۋاڭجوۋ، لارناكا جانە دالامان باعىتتارىن ىسكە قوسىپ، سەۋلگە جانە باسقا دا حالىقارالىق باعىتتارعا رەيستەر سانىن كوبەيتىپ جاتىر. ال FlyArystan ۇشاقتارى 3-قىركۇيەكتەن باستاپ ۇرگەنىشكە، 23-قىركۇيەكتەن باستاپ قىتايدىڭ چۇڭچيڭ قالاسىنا تۇراقتى حالىقارالىق رەيستەردى اشۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلعى جازعى تۋريستىك ماۋسىمدا قازاقستاندىقتار اراسىندا ەڭ تانىمال شەتەلدىك باعىتتار قاتارىندا ۆەتنام، مىسىر، تايلاند، تۇركيا، قىتاي جانە مالديۆ رەسپۋبليكاسى بار.