قازاقستاندا قىلمىس ازايىپ، رەزونانستى ىستەردىڭ اشىلۋى ارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا تىركەلگەن قىلمىستار سانى 10 پايىزعا تومەندەدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وسى كەزەڭدە اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستاردىڭ اشىلۋى جاقسارىپ، ىزدەۋدە جۇرگەن جۇزدەگەن قىلمىسكەر ۇستالدى، سونداي-اق ءبىرقاتار ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ پەن زاڭسىز كوشى-قون ارنالارىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، التى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا تىركەلگەن قىلمىستار سانى 10 پايىزعا ازايعان. ەڭ كوپ تارالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بويىنشا قىلمىستاردىڭ اشىلۋ كورسەتكىشى ارتقان.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتى قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جانە جولىن كەسۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزۋدە. باستى مىندەت - ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ. التى ايدا ەلىمىزدە قىلمىستار سانى 10 پايىزعا تومەندەدى. اسا اۋىر قىلمىستارمەن كۇرەس ەرەكشە نازاردا. كىسى ءولتىرۋ قىلمىسى 9 پايىزعا ازايدى. وتكەن جىلدارداعى قىلمىستاردى اشۋ جۇمىستارى جالعاسادى. جىل باسىنان بەرى 15 كىسى ءولتىرۋ، 19 اۋىر دەنە جاراقاتىن كەلتىرۋ فاكتىسى، 7 زورلاۋ جانە 31 بۇزاقىلىق قىلمىسى اشىلدى. ۇرلىقتار سانى 16 پايىزعا ازايىپ، ولاردىڭ اشىلۋ دەڭگەيى ارتتى. ۇرلىق جاساعانى ءۇشىن بەس مىڭنان استام ادام ۇستالىپ، شامامەن 600 قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى. مال ۇرلىعىنا قارسى كۇرەس تە تۇراقتى باقىلاۋدا. 119 ادام ۇستالىپ، 28 قىلمىستىق توپتىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى. التى ايدا ىزدەۋدە جۇرگەن 678 ادام ۇستالدى. ولاردىڭ 90 ى شەتەل اۋماعىندا. 28 قىلمىسكەر ەلگە ەكستراديتسيالاندى، 14 ادام دەپورتاتسيالاندى. سونىمەن قاتار 362 ازاماتتىڭ جۇرگەن جەرى انىقتالدى. زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى ءىس-قيمىل جالعاسۋدا. پاۆلودار وبلىسىندا ەكى زاڭسىز كوشى-قون ارناسى انىقتالدى. وسىنداي قىلمىستىق سحەمالار شىمكەنت قالاسى مەن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا دا جويىلدى. بۇل باعىتتاعى جۇمىس جالعاسۋدا، - دەدى ءى ءى م كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قانات نۇرماعامبەتوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىلمىسقا جول اشقان ارەكەتسىزدىگى ءۇشىن 2 مىڭنان استام لاۋازىمدى تۇلعا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانىن جازدىق.