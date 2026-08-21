قازاقستاندا قۇرىلتاي ەسىمدى قانشا ادام بار
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ق ر ستراتەلگيالىق جوسپارلاي جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ تەلەگرامداعى رەسمي ارناسىنان ءمالىم بولدى.
ونداعى مالىمەتتەرگە قاراعاندا، قۇرىلتاي ەسىمى جانە ونىڭ نۇسقالارى بۇگىندە قازاقستاندا وتە سيرەك كەزدەسەدى.
2026 -جىلعى تامىزداعى جاعداي بويىنشا «قۇرىلتاي»، «كۋرىلتاي»، «كۋرۋلتاي» جانە «كۋرلتاي» ەسىمدەرىمەن 10 ازامات تىركەلگەن. ولاردىڭ 6 ى ەر ادام، 4 ى ايەل.
قۇرىلتاي ەسىمى جانە ونىڭ نۇسقالارىن يەلەنگەن ازاماتتاردىڭ ەڭ كوپ سانى شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەلگەن - 4 ادام. الماتى قالاسىندا 2 ادام تۇرادى. اباي، جامبىل، قاراعاندى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ ءارقايسىسىندا ءبىر ادامنان تىركەلگەن.
- 10 ادامنىڭ بەسەۋى 65 جاستان اسقان. ولاردىڭ ىشىندەگى ەڭ ۇلكەنى - 80 جاستا. قالعان ءتورت ادام 30-34، 50-54، 55-59 جانە 60-64 جاس ارالىعىنداعى توپتارعا جاتادى، - دەلىنگەن تاراتىلعان مالىمەتتە.