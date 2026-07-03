قازاقستاندا QR كود ارقىلى تولەۋ وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - شىلدەدە قازاقستاندا ءبىرىڭعاي QR كودتى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. ونى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە قوسۋ كەلەسى اپتادا باستالادى.
ۇلتتىق بانك قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، الماتىدا ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ جانە قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
تاراپتار ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ بانكارالىق موبيلدى تولەمدەر جۇيەسىنە قاتىسۋ مارتەبەسىن، سونداي-اق، موبيلدى اۋدارىمدار مەن QR تولەمدەر سەرۆيستەرىن ەنگىزۋ بويىنشا الداعى قادامداردى قاراستىردى.
«7-شىلدەدەن باستاپ ءبىرىڭعاي QR- دى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ماسشتابتاۋدى باستاۋ جانە ونى 19-شىلدەدە تولىق ىسكە قوسۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى»، - دەپ جازىلعان ۇلتتىق بانك حابارلاماسىندا.
وسىلايشا، 19-شىلدەدە قازاقستاندا ءبىرىڭعاي QR كود ىسكە قوسىلۋعا ءتيىس. ول كليەنتتەرگە ساتۋشىدا قاي بانكتىڭ QR- ى تۇرعانىنا قاراماستان، ءوز بانكىنىڭ قوسىمشاسى ارقىلى تولەم جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل پروتسەسس سەيسەنبىدە، ياعني 7-شىلدەدە باستالادى.