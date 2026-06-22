قازاقستاندا قاي وڭىرلەردە ەگىزدەر مەن ۇشەمدەر كوپ دۇنيەگە كەلگەن؟
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا ءتورت ايدا 2 مىڭعا جۋىق ەگىز بەن 54 ۇشەم دۇنيەگە كەلدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، بيىل قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا ەلىمىزدە 1926 ەگىز، 54 ۇشەم تىركەلگەن. بۇل كەزەڭدە تورتەمدەر دۇنيەگە كەلمەگەن.
ەگىزدەر بويىنشا
ەگىزدەر سانى بويىنشا تۇركىستان وبلىسى كوش باستاپ تۇر: 263 جاعداي. ودان كەيىن الماتى قالاسى (245) جانە الماتى وبلىسى (175) بار.
ۇشەمدەر بويىنشا
ۇشەمدەر بويىنشا تۇركىستان، اتىراۋ وبلىستارى جانە شىمكەنت قالاسى الدا. ءار وڭىردە 3 ۇشەمنەن تىركەلگەن، ياعني 9 نارەستە دۇنيەگە كەلگەن.
ەلدەگى تۋۋ كورسەتكىشى
ايتا كەتەيىك، قاڭتار-ءساۋىر ارالىعىندا دۇنيەگە كەلگەن بالالاردىڭ جالپى سانى 99,4 مىڭعا جەتكەن. تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى تۇركىستان وبلىسىندا (1000 تۇرعىنعا شاققاندا 19,75)، شىمكەنت قالاسىندا (19,39) جانە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا (19,28) تىركەلگەن.