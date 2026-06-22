KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا قاي وڭىرلەردە ەگىزدەر مەن ۇشەمدەر كوپ دۇنيەگە كەلگەن؟

    استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا ءتورت ايدا 2 مىڭعا جۋىق ەگىز بەن 54 ۇشەم دۇنيەگە كەلدى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، بيىل قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا ەلىمىزدە 1926 ەگىز، 54 ۇشەم تىركەلگەن. بۇل كەزەڭدە تورتەمدەر دۇنيەگە كەلمەگەن.

    ەگىزدەر بويىنشا

    ەگىزدەر سانى بويىنشا تۇركىستان وبلىسى كوش باستاپ تۇر: 263 جاعداي. ودان كەيىن الماتى قالاسى (245) جانە الماتى وبلىسى (175) بار.

    ۇشەمدەر بويىنشا

    ۇشەمدەر بويىنشا تۇركىستان، اتىراۋ وبلىستارى جانە شىمكەنت قالاسى الدا. ءار وڭىردە 3 ۇشەمنەن تىركەلگەن، ياعني 9 نارەستە دۇنيەگە كەلگەن.

    ەلدەگى تۋۋ كورسەتكىشى

    ايتا كەتەيىك، قاڭتار-ءساۋىر ارالىعىندا دۇنيەگە كەلگەن بالالاردىڭ جالپى سانى 99,4 مىڭعا جەتكەن. تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى تۇركىستان وبلىسىندا (1000 تۇرعىنعا شاققاندا 19,75)، شىمكەنت قالاسىندا (19,39) جانە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا (19,28) تىركەلگەن.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور