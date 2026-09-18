قازاقستاندا قاي ماۋسىمدا پاتەر العان ءتيىمدى
استانا. KAZINFORM - پاتەردى قاي كەزدە العان ءتيىمدى؟ ادەتتە بۇل سۇراققا «قىستا ارزان بولادى» دەگەن جاۋاپ ايتىلادى.
ءبىراق سوڭعى ءتورت جىلداعى دەرەكتەر قازاقستانداعى تۇرعىن ءۇي نارىعى اۋلاداعى اۋا تەمپەراتۋراسىنا «باعىنا بەرمەيتىنىن» كورسەتىپ تۇر. Kazinfrom ءتىلشىسى ۇلتتىق ستاتيستيكا مالىمەتتەرىنە سۇيەنىپ وسى تەندەنتسيانى تالداپ كوردى.
2023-جىل: جاڭا پاتەر - قاڭتاردا، قايتالاما نارىق - تامىزدا
2023 -جىلى جاڭا پاتەردىڭ ەڭ تومەن باعاسى جىل باسىندا قالىپتاستى. قاڭتاردا ءبىر شارشى مەتر 478 مىڭ تەڭگە شاماسىندا بولدى. جىل ىشىندە باعا بىرتىندەپ ءوسىپ، جەلتوقساندا 494898 تەڭگەگە جەتتى. وسىلايشا، جاڭا باسپانانىڭ ەڭ ارزان كەزەڭى قاڭتار، ەڭ قىمبات كەزەڭى جەلتوقسان بولدى.
قايتالاما نارىقتا باعا قوزعالىسى وزگەشە بولعان. جىلدىڭ العاشقى ايلارىنان كەيىن باعا تومەندەپ، تامىزدا ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى - 485633 تەڭگە/م². ماۋسىمدا بۇل كورسەتكىش 503185 تەڭگە بولعان. تامىزدان كەيىن باعا قايتا كوتەرىلە باستادى. جەلتوقساندا شارشى مەتر 494373 تەڭگەگە جەتتى. دەمەك، 2023-جىلى قايتالاما نارىقتاعى ەڭ ارزان اي تامىز، ەڭ قىمبات اي ماۋسىم بولدى.
جىل سوڭىنداعى باعا جىل باسىنداعى دەڭگەيدەن جوعارى بولعان جاڭا ۇيدە دە، جازداعى مينيمۋمنان كەيىن قىمباتتاعان قايتالاما نارىقتا دا جىلدىڭ سوڭىنا قاراي باسپانا باعاسى ءوستى.
2024-جىل: ەكى نارىقتا دا جىل سوڭى قىمبات بولدى
2024 -جىلى جاڭا ءۇي باعاسى ناۋرىزدا ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى - 486579 تەڭگە/م². ودان كەيىن باعا قايتا ءوستى. جەلتوقساندا جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ شارشى مەترى 500198 تەڭگەگە جەتىپ، جىل ىشىندەگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە شىقتى.
قايتالاما نارىقتا ەڭ تومەن باعا جىل باسىنا سايكەس كەلدى. قاڭتاردا شارشى مەتردىڭ قۇنى 492 مىڭ تەڭگە شاماسىندا بولسا، كەيىن باعا بىرتىندەپ كوتەرىلىپ، جەلتوقساندا 516203 تەڭگەگە جەتتى. بۇل - 2024-جىلعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
ياعني 2024-جىلى ەكى نارىقتا دا جىلدىڭ سوڭعى ايلارى قىمبات كەزەڭگە اينالدى. جاڭا ۇيدە مينيمۋم باعا ناۋرىزدا، قايتالاما نارىقتا قاڭتاردا قالىپتاستى.
2025-جىل: ەڭ ارزان كەزەڭ - جىلدىڭ باسى، ەڭ قىمبات كەزەڭ - جەلتوقسان
2025-جىلى باعا جىل باسىنان سوڭىنا دەيىن ايقىن ءوستى. جاڭا ءۇيدىڭ ءبىر شارشى مەترى قاڭتاردا 499983 تەڭگە بولدى. ودان كەيىن باعا اي سايىن كوتەرىلىپ، جەلتوقساندا 571220 تەڭگەگە جەتتى. بۇل - جىل ىشىندەگى ەڭ جوعارى دەڭگەي.
قايتالاما نارىقتا دا ەڭ تومەن باعا قاڭتاردا تىركەلدى - 526788 تەڭگە/م². جىل ىشىندە بىرنەشە ايدا عانا قىسقا مەرزىمدى تومەندەۋلەر بولدى، ءبىراق باعا قايتا كوتەرىلىپ وتىردى. جەلتوقسانعا قاراي شارشى مەتردىڭ قۇنى 594701 تەڭگەگەجەتىپ، جىلدىق ماكسيمۋم جاڭاردى.
ءسويتىپ، 2025-جىلى ەكى نارىقتا دا ۇقساس تەندەنتسيا تىركەلدى: قاڭتار - ەڭ ارزان، جەلتوقسان - ەڭ قىمبات اي. جىل سوڭىنا قاراي جاڭا ءۇي مەن قايتالاما نارىق اراسىنداعى باعا دا ايتارلىقتاي ءوستى.
2026-جىل: قىمباتتاۋ ءۇردىسى تامىزعا دەيىن جالعاستى
2026-جىلدىڭ قاڭتار- تامىز ارالىعىندا جاڭا ءۇي باعاسى تومەندەگەن جوق. ناۋرىزدا ءبىر شارشى مەتر 612315 تەڭگە بولسا، ساۋىردە 615933 تەڭگەگە، شىلدەدە 621900 تەڭگەگە، تامىزدا 625435 تەڭگەگە جەتتى. وسى سەگىز ايداعى ەڭ جوعارى باعا تامىزدا تىركەلدى. ەڭ تومەن دەڭگەي جىل باسىندا بولدى.
قايتالاما نارىقتا ەڭ تومەن باعا ناۋرىزدا قالىپتاستى - 624495 تەڭگە/م². قاڭتاردا ول 624561 تەڭگە بولعان. مامىردا باعا 626203 تەڭگەگە، شىلدەدە 630442 تەڭگەگە، تامىزدا 635185 تەڭگەگە دەيىن كوتەرىلدى.
وسىلايشا، 2026 -جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا ەكى نارىقتا دا ەڭ جوعارى باعا تامىزعا كەلدى. جاڭا ۇيدە تومەنگى نۇكتە جىل باسىندا بولسا، قايتالاما نارىقتا باعا ناۋرىزدا تومەندەدى.
جالپى 2026 -جىلدىڭ قاڭتار-تامىز ايلارىندا تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ-ساتۋ بويىنشا 261251 مامىلە تىركەلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىنەن %4,3 عا از.
قاي ايدا العان ءتيىمدى؟
ءتورت جىلدى سالىستىرعاندا، جاڭا ۇيگە ارزان باعا كوبىنە جىلدىڭ باسىندا تىركەلىپ وتىرعان. 2023-جىلى ەڭ تومەن باعا قاڭتاردا، 2024-جىلى ناۋرىزدا، 2025 -جىلى قاڭتاردا قالىپتاستى. 2026-جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا دا ەڭ تومەن دەڭگەي جىل باسىندا تۇر.
قايتالاما نارىقتا ءبىر عانا تۇراقتى اي جوق. 2023-جىلى ەڭ ارزان كەزەڭ تامىز بولسا، 2024، 2025 -جىلدارى قاڭتار ءتيىمدى بولدى. 2026 -جىلى ەڭ تومەن باعا ناۋرىزدا تىركەلدى.
ال ەڭ قىمبات كەزەڭ سوڭعى جىلدارى كوبىنە جىل سوڭىنا نەمەسە جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىنا كەلدى. 2023-جىلى جاڭا پاتەر باعاسى جەلتوقساندا، 2024، 2025 -جىلدارى ەكى نارىقتا دا جەلتوقساندا ماكسيمۋم كورسەتتى. 2026-جىلى ازىرگە تامىزدا ەڭ جوعارى باعا كورسەتىپ تۇر.
سانداردىڭ جيىنتىعى ءبىر نارسەنى كورسەتەدى: جاڭا پاتەر ىزدەگەن ادام ءۇشىن جىلدىڭ باسىنداعى ايلاردى، ال قايتالاما نارىقتا قاڭتار-ناۋرىز ارالىعىن ءجىتى باقىلاعان ءجون. ءبىراق 2023-جىلعى تامىزداعى جاعداي سياقتى ەرەكشەلىكتەر دە بار. سوندىقتان پاتەر باعاسىن ءبىر عانا ماۋسىممەن ەمەس، سول جىلعى ايلىق قوزعالىسپەن سالىستىرعان دۇرىس.
بۇعان دەيىن، پاتەر ساقتاندىرۋدىڭ ەڭ جوعارى ءتاريفى شىمكەنت قالاسىندا تىركەلگەنىن جازعان ەدىك.
مۇندا ءبىر بولمەلى پاتەردى ساقتاندىرۋ قىزمەتى 70 مىڭ تەڭگەگە، ال ءۇش بولمەلى پاتەردى ساقتاندىرۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى 140 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتتى. تاراز قالاسىندا ءۇش بولمەلى پاتەردى ساقتاندىرۋ باعاسى ءتيىمدى. شامامەن 17 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. استانا مەن الماتى قالالارىندا ساقتاندىرۋ باعاسى وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا جوعارى. ءتىپتى ءبىر قالانىڭ وزىندە باعا ءارتۇرلى. ماسەلەن، الماتى قالاسىندا ءبىر بولمەلى پاتەردى ساقتاندىرۋ باعاسى 30-55 مىڭ تەڭگە بولسا، ءۇش بولمەلى پاتەرگە 50-96 مىڭ تەڭگە دەپ ەسەپتەپ بەرەدى. جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالىپ، ستۋدەنتتەردىڭ كەزەكتى كەلۋى الماتىداعى جالدامالى پاتەرلەردىڭ باعاسىن 1 ايدا %10 عا كوتەردى.
تامىز ايىندا ەلدەگى جالدامالى باسپاناعا سۋبسيديا الاتىن وتباسىلار سانى 11 مىڭنان استى.
2022 -جىلدان بەرى قازاقستاندىق 45514 وتباسى سۋبسيديا العان. 34246 الۋشىمەن جاسالعان شارت مەرزىمىنەن بۇرىن بۇزىلعان: قازىردىڭ وزىندە 20424 وتباسى جالعا بەرىلەتىن جانە كرەديتتىك تۇرعىن ۇيگە يە بولعان، قاعيدا تالاپتارىن ساقتاماۋىنا بايلانىستى 13822 وتباسىمەن جاسالعان شارتتار بۇزىلعان. اتالعان سۋبسيديا جەتىم بالالارعا، كوپبالالى انالار مەن كوپبالالى وتباسىلارعا، I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا، سونداي-اق مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلارعا بەرىلەدى. ونى الۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى تابىس سوڭعى التى ايدا ايىنا 50851 تەڭگەدەن اسپاۋعا ءتيىس. زەينەتاقى مەن جاردەماقى تابىس رەتىندە ەسەپكە الىنبايدى.
ەسىمجان ناقتىباي