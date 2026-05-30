قازاقستاندا قانت ديابەتىمەن سىرقاتتانۋ دەڭگەيى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قانت ديابەتىمەن سىرقاتتانۋدىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى تومەندەدى.
بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ القا وتىرىسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 1 جانە 2-ءتيپتى قانت ديابەتى بويىنشا جالپى سىرقاتتانۋشىلىق كورسەتكىشى 100 مىڭ تۇرعىنعا شاققاندا 308,7 ءنى قۇرادى. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىش 313,5 بولعان.
- وڭ ديناميكا ەندوكرينولوگيالىق قىزمەتتىڭ دامۋى مەن مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك دەڭگەيىندە پروفيلاكتيكالىق جۇمىستىڭ كۇشەيۋى ناتيجەسىندە بايقالىپ وتىر، - دەدى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلەردە ەندوكريندىك اۋرۋلاردى دياگنوستيكالاۋ، ەمدەۋ جانە الدىن الۋمەن اينالىساتىن قۇزىرەت ورتالىقتارى اشىلىپ جاتىر.
- سونىمەن قاتار بەيىندى بولىمشەلەردەگى توسەك قورى كەڭەيتىلىپ، ديابەت مەكتەپتەرى مەن مامانداندىرىلعان كابينەتتەر ەنگىزىلۋدە. بۇل قانت ديابەتى جانە باسقا دا ەندوكريندىك اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەرگە مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
مينيسترلىك دەرەگىنە سايكەس، پروفيلاكتيكالىق ماقساتتا العاشقى مەديتسينالىق-سانيتاريالىق كومەك ۇيىمدارىنا جۇگىنۋ ۇلەسى دە ارتقان.
2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا بۇل كورسەتكىش جوسپارلانعان 27 پايىزدىڭ ورنىنا 33,4 پايىزعا جەتكەن.
سوزىلمالى اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەردى باقىلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ اياسىندا دياگنوستيكا مەن ديناميكالىق باقىلاۋ تاسىلدەرى قايتا قارالعان.
ناتيجەسىندە ينفەكتسيالىق ەمەس اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەردى ديناميكالىق باقىلاۋمەن قامتۋ دەڭگەيى شامامەن ءۇش ەسەگە ءوسىپ، 12 پايىزدان 34 پايىزعا دەيىن جەتتى.
سونىمەن قاتار مينيسترلىك ءبىرقاتار وڭىردە پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋلەرمەن قامتۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندىگى، اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدى كۇتۋ مەرزىمدەرىنىڭ ۇزاقتىعى جانە كەيبىر نىسانالى كورسەتكىشتەردىڭ ورىندالماۋى سياقتى ماسەلەلەر ساقتالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
القا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا وڭىرلەرگە العاشقى مەديتسينالىق-سانيتاريالىق كومەكتىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىنە اي سايىن مونيتورينگ جۇرگىزۋدى، پروفيلاكتيكالىق جۇمىستى كۇشەيتۋدى جانە سوزىلمالى اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەرگە كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن باقىلاۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جىل سايىن 1,5 ميلليون ەندوسكوپيالىق زەرتتەۋ جۇرگىزىلەدى.