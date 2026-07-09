قازاقستاندا قالدىقتاردى ەنەرگياعا اينالدىراتىن جاڭا زاۋىتتار سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا مينيسترلىگى قالدىقتاردى ەنەرگياعا اينالدىرۋ جوبالارىن وڭىرلەرگە تاراتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
2025 -جىلى استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ (ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرە وتىرىپ، قالدىقتاردى تەرميالىق وڭدەۋ) زاۋىتتارىن سالۋ بويىنشا ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىمدەر جاسالدى. تىكەلەي كەلىسسوزدەر شەڭبەرىندە اتالعان جوبالار ءۇشىن ەلەكتر ەنەرگياسىنا تاريف 1 كۆت/ساع ءۇشىن 55 تەڭگە مولشەرىندە بەلگىلەندى.
اتالعان تەتىكتى ەنگىزۋدىڭ ماقساتى - قالدىقتاردى كادەگە جاراتۋ جانە قايتا وڭدەۋ ۇلەسىن ارتتىرۋ، پوليگوندارعا كومىلەتىن قالدىقتار كولەمىن قىسقارتۋ، قالدىقتاردى باسقارۋ سالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ، سونداي-اق قالدىقتاردىڭ قورشاعان ورتاعا تەرىس اسەرىن ازايتۋ.
قازىر قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ جوبالارى ەۋروپانىڭ كوپتەگەن ەلىندە، سونداي-اق كورەيا، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا، جاپونيادا جانە باسقا دا مەملەكەتتەردە تابىستى ىسكە اسىرىلىپ كەلەدى جانە قالدىقتاردى باسقارۋدىڭ زاماناۋي جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى سانالادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ىسكە اسىرىلاتىن جوبالار ەڭ وزىق قولجەتىمدى تەحنولوگيالاردى قولدانۋدى كوزدەيدى جانە ەۋروپالىق وداقتىڭ ونەركاسىپتىك شىعارىندىلار جونىندەگى ديرەكتيۆاسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلەدى. بۇل اتموسفەرالىق اۋاعا لاستاۋشى زاتتار شىعارىندىلارىن بارىنشا ازايتۋدى جانە قاتاڭ ەكولوگيالىق تالاپتاردىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
- قازىر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى وبلىس ورتالىقتارىندا وسىنداي جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا الەۋەتتى ينۆەستورلارمەن تىكەلەي كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ جانە ۇقساس شارتتارمەن ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىمدەر جاساسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. مينيسترلىك قازاقستان اۋماعىندا قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ جوبالارىن ىسكە اسىرۋعا نيەتتى ءارى دايىن مۇددەلى ينۆەستورلارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋعا جانە ۇسىنىلاتىن باستامالاردى جان- جاقتى پىسىقتاۋعا دايىن ەكەنىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوز كەزەگىندە ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىمدەردى جاساسۋ ءتارتىبى ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ 2023 -جىلعى 17-ناۋرىزداعى № 11-1-4/113-بۇيرىعىمەن رەتتەلەدى.
بۇعان دەيىن قايتا وڭدەۋگە 131 مىڭ توننادان استام قالدىق جىبەرىلگەنىن جازعانبىز.