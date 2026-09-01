قازاقستاندا قانشا وقۋشى مەكتەپكە باراتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 1-قىركۇيەك كۇنى قازاقستاندا مەكتەپتەردەگى وقۋ جىلى باستالدى.
2026- 2027 وقۋ جىلىندا ەلىمىزدىڭ مەكتەپ جۇيەسى 4,1 ميلليوننان استام وقۋشىنى قابىلداۋى ءتيىس. ولاردىڭ ىشىندە 380 مىڭنان استامى - ءبىرىنشى سىنىپقا باراتىن وقۋشىلار.
ال 2025- 2026 وقۋ جىلىندا قازاقستان مەكتەپتەرىندە 3,9 ميلليوننان استام بالا ءبىلىم العان. ونىڭ ىشىندە 363 مىڭنان استام وقۋشى العاش رەت ءبىرىنشى سىنىپقا بارعان.
ستاتيستيكالىق مالىمەتتەرگە سايكەس، قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا 8048 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپ جۇمىس ىستەيدى. بۇل 2024- 2025 وقۋ جىلىنداعى كورسەتكىشتەن %1,6 عا جوعارى. ول كەزدە ەلدە 7920 مەكتەپ بولعان.
2026 -جىلعى قاڭتار- شىلدە ايلارىندا ەلىمىزدە جالپى سىيىمدىلىعى 18090 وقۋشىعا ارنالعان 32 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. ونىڭ 14 ى اۋىلدىق جەرلەردە ورنالاسقان.