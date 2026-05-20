قازاقستاندا قانشا ەتنيكالىق نەمىس تۇرادى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇراتىن ەتنيكالىق نەمىستەر ماسەلەلەرى جونىندەگى ەكىجاقتى ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 22-وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزەكتى كەزدەسۋ ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان يسەتوۆتىڭ جانە گەرمانيا فەدەرالدىق ۇكىمەتىنىڭ قونىس اۋدارۋشىلار جانە ۇلتتىق ازشىلىقتار ىستەرى جونىندەگى ۋاكىلى بەرند فابريتسيۋستىڭ توراعالىعىمەن ءوتتى.
كوميسسيا وتىرىسىنىڭ كۇن تارتىبىنە ءبىلىم بەرۋ، نەمىس ءتىلىن قولداۋ، مادەنيەت، عىلىم، جاستار ساياساتى، مۇراعات ءىسى سياقتى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق ىسكەرلىك بايلانىستاردى دامىتۋ جانە ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ ماسەلەلەرى ەنگىزىلدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاقستاندىق نەمىستەردىڭ ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن قولداۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
تاراپتار الماتىداعى قازاق- نەمىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ، ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە نەمىس ءتىلى مەن مادەنيەتى ورتالىعىنىڭ، الماتى ەنەرگەتيكا جانە بايلانىس ۋنيۆەرسيتەتىندە انحالت قولدانبالى عىلىمدار ۋنيۆەرسيتەتى فيليالىنىڭ، استاناداعى قازاق- نەمىس ورتالىعىنىڭ، اقتاۋداعى قازاق- نەمىس تۇراقتى ينجەنەريا ينستيتۋتىنىڭ، رەسپۋبليكالىق اكادەميالىق نەمىس دراما تەاترىنىڭ، نەمىستىلدى «Deutsche Allgemeine Zeitung» گازەتىنىڭ جانە باسقا دا قۇرىلىمداردىڭ ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قوسقان ماڭىزدى ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان ەتنيكالىق نەمىستەردى قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا، مادەني ارتۇرلىلىكتى دامىتۋعا جانە حالىقارالىق گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە ايتارلىقتاي ۇلەس قوساتىن ەلدىڭ ءبىرتۇتاس حالقىنىڭ اجىراماس بولىگى رەتىندە قاراستىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ا. يسەتوۆ.
يسەتوۆ ءارتۇرلى ۇلت وكىلدەرىنىڭ ورتاق الەۋمەتتىك-مادەني كەڭىستىكتە بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ باستى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى.
ءوز كەزەگىندە، ب. فابريتسيۋس گەرمانيا ۇكىمەتى قازاقستاندا تۇراتىن ەتنيكالىق نەمىستەردى جان-جاقتى قولداۋدى جالعاستىراتىنىن راستادى.
- قازاقستانداعى ەتنيكالىق نەمىستەر «دوستىق كوپىرى» رەتىندە ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسادى، ال گەرمانيا ۇكىمەتى وسى ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەردى قولدايدى، - دەدى ول.
تاراپتار قازاقستانداعى ەتنيكالىق نەمىستەردى كەشەندى قولداۋ جونىندەگى شارالاردى جوسپارلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرۋعا كەلىستى جانە بۇل مىندەتتەر كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قول قويىلعان كومميۋنيكەدە بەكىتىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇراتىن ەتنيكالىق نەمىستەر ماسەلەلەرى جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ نەمىس ۇلتىن قولداۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى 1996 -جىلعى 31-مامىردا الماتى قالاسىندا قول قويىلعان كەلىسىمگە سايكەس قۇرىلعان.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا 226 مىڭ ەتنيكالىق نەمىس، ال گەرمانيادا قازاقستاننان قونىس اۋدارعان شامامەن 1 ميلليون نەمىس تۇرادى.
