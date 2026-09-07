قازاقستاندا قانشا سالىق تولەۋشى بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كاسىپكەرلىك بەلسەندىلىك ارتىپ كەلەدى. 2026-جىلعى 1-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا سالىق تولەۋشىلەر سانى 2 ميلليون 939 مىڭعا جەتتى.
بۇل جىل باسىنداعى كورسەتكىشتەن 492 مىڭعا كوپ. ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتۋ رەجيمىن قولداناتىن ادامداردىڭ سانى دا 688,6 مىڭ ادامعا دەيىن ءوستى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
- 2026-جىلعى 1-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا سالىق تولەۋشىلەر سانى 2939 مىڭعا جەتىپ، جىل باسىنان بەرى 492 مىڭعا ۇلعايدى. ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتۋ رەجيمىن قولداناتىن ادامدار سانى 688,6 مىڭ ادامعا دەيىن ءوستى. بۇل حالىقتىڭ ەكونوميكالىق قىزمەتكە تارتىلۋىنىڭ كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلى شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ ەلدىڭ جالپى ىشكى ونىمىندەگى جالپى قوسىلعان قۇن ۇلەسى كەمىندە %38 بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. ال ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعانداردى ەسەپكە الماعاندا، شوب سالاسىندا جۇمىسپەن قامتىلعاندار سانى كەمىندە 4 ميلليون ادامعا جەتەدى دەپ كۇتىلەدى.
- جالپى، اعىمداعى ۇردىستەر كاسىپكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ وڭ ديناميكاسىنىڭ ساقتالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى. نەگىزىنەن بەلسەندى ەمەس سۋبەكتىلەر سانىنىڭ قىسقارۋىمەن قاتار جاڭا سۋبەكتىلەردىڭ، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعانداردىڭ جانە ش و ب- تى كرەديتتەۋ سانىنىڭ ءوسۋى بيزنەستىڭ قۇرىلىمدىق جاڭارۋ جانە قازىرگى ەكونوميكالىق جاعدايلارعا بەيىمدەلۋ پروتسەسىن كورسەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، كاسىپكەرلىك ساياساتىنىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋ كەزىندە ءبىر عانا كورسەتكىشكە سۇيەنۋ جەتكىلىكسىز.
- 2026-جىلعى كاسىپكەرلىك ساياساتىنىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋدا مينيسترلىك ءبىرىڭعاي كورسەتكىشكە ەمەس، كەشەندى تاسىلگە نەگىزدەلەدى. جاڭادان قۇرىلعان جانە تۇراقتى جۇمىس ىستەپ وتىرعان، ياعني ومىرشەڭ بيزنەستىڭ اراقاتىناسى، تۇراقتى جۇمىس ورىندارىنىڭ ءوسۋى، سالىق تۇسىمدەرىنىڭ سەرپىنى جانە ەڭبەك ونىمدىلىگى نەگىزگى ناتيجە ينديكاتورلارى رەتىندە بىرلەسىپ قاراستىرىلادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
ايتا كەتەيىك، الەۋمەتتىك تولەمدەر بانك قوسىمشالارى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە ۇستالادى.