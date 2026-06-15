قازاقستاندا قانداي كيىم وندىرىلەدى جانە ول قايدا ەكسپورتتالادى؟
استانا. KAZINFORM - جىل سايىن ماۋسىم ايىنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسىندە ەلىمىزدە جەڭىل ونەركاسىپ قىزمەتكەرلەرى كۇنى اتالىپ وتەدى. بۇل كاسىبي مەرەكە - وتاندىق ءوندىرىستىڭ دامۋىنا، ىشكى نارىقتى ساپالى ونىممەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەلدىڭ ونەركاسىپتىك الەۋەتىن نىعايتۋعا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن سالا ماماندارىنا كورسەتىلگەن قۇرمەتتىڭ بەلگىسى.
بۇگىندە بۇل سالادا مىڭداعان مامان ەڭبەك ەتەدى. ولاردىڭ كۇندەلىكتى ەڭبەگى ءوندىرىستى جاڭعىرتۋعا، جاڭا باعىتتاردى دامىتۋعا جانە قازاقستاندىق ءونىمنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا جول اشىپ وتىر.
جەڭىل ونەركاسىپ الەۋمەتتىك ماڭىزى جوعارى سالالاردىڭ ءبىرى جانە سوڭعى بەس جىل بويى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ كەلەدى.
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جەڭىل ونەركاسىپ ونىمدەرىنىڭ كولەمى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 22,6 پايىزعا ارتىپ، 259,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ءوسىمنىڭ نەگىزگى ۇلەسى ءوندىرىس كولەمى 159 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن توقىما ونەركاسىبىنە تيەسىلى بولدى.
بۇل سالا وڭدەۋشى ونەركاسىپتەگى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. 2026 -جىلعى قاڭتار- ءساۋىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءوندىرىس كولەمى 77,1 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، ناقتى كولەم يندەكسى 225,2 پايىزدى قۇرادى.
ەڭ جوعارى ءوسىم توقىما وندىرىسىندە تىركەلدى. بۇل باعىتتاعى ءوندىرىس كولەمى 46 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، ناقتى كولەم يندەكسى 296 پايىزدى قۇرادى. كيىم ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 25,2 ميلليارد تەڭگەگە (ن ك ي - 135,8 پايىز)، بىلعارى جانە وعان قاتىستى ونىمدەر ءوندىرىسى 5,8 ميلليارد تەڭگەگە (ن ك ي - 142 پايىز) جەتتى.
بۇگىندە جەڭىل ونەركاسىپ سالاسىندا 18 مىڭنان اسا ادامدى جۇمىسپەن قامتىپ وتىرعان 1,4 مىڭنان استام كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. سالا قۇرىلىمىندا كيىم وندىرەتىن كاسىپورىندار باسىم، ولاردىڭ ۇلەسىنە جۇمىس ىستەپ تۇرعان كومپانيالاردىڭ جارتىسىنان استامى تيەسىلى.
سالانى ودان ءارى ورىستەتۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان جەڭىل ونەركاسىپتى دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردى بەكىتۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزۋدە.
قۇجات وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى. اتاپ ايتقاندا، جەرگىلىكتى قامتۋ ۇلەسىن ارتتىرۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەردى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن ۇشتاستىراتىن لوكاليزاتسيا دەڭگەيىن كوتەرۋ تۋرالى كەلىسىمدەر تەتىگىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار سيفرلىق باقىلاۋدى كۇشەيتە وتىرىپ، كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى مەن قوسىلعان قۇن سالىعى بويىنشا نولدىك مولشەرلەمەلەردى قولدانۋدى قامتيتىن سالىقتىق ىنتالاندىرۋ شارالارى پىسىقتالۋدا.
نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى - توقىما ءوندىرىسىن دامىتۋ. ەلدە ماقتا-توقىما كلاستەرىن قۇرۋ جونىندەگى جول كارتاسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسۋدا.
2023 -جىلدان بەرى «ونەركاسىپتى دامىتۋ قورى» ا ق-نىڭ جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى ارقىلى جەڭىل ونەركاسىپ سالاسىنداعى جالپى قۇنى 10,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن التى جوبا ماقۇلدانىپ، قارجىلاندىرىلدى.
نارىقتىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ جۇمىستارى دا جالعاسۋدا. ەلدە جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارىن تاڭبالاۋ جانە قاداعالاۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلۋدە. بۇل كولەڭكەلى اينالىم ۇلەسىن ازايتىپ، ادال باسەكەلەستىك ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ينۆەستورلاردى تارتۋ ماقساتىندا سالا كاسىپورىندارى ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتار ۇسىناتىن جەڭىلدىكتەردى پايدالانا الادى. جەڭىل ونەركاسىپ ەلىمىزدەگى 10 ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتىڭ باسىم باعىتتار تىزبەسىنە ەنگىزىلگەن. بۇل بيزنەسكە دايىن ينفراقۇرىلىمعا، سالىقتىق جەڭىلدىكتەرگە جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنا قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سالانىڭ دامۋىنا ينۆەستيتسيالىق جوبالار دا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى. 2025 -جىلى يندۋستريالاندىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي كارتاسى اياسىندا 520 دان استام جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىەندىك بەرگەن توعىز جوبا ىسكە قوسىلدى.
ءىرى جوبالاردىڭ ءبىرى - «تۇركىستان تەكستيل» ج ش س-مەن ماقتا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ تولىق وندىرىستىك سيكلىن قامتيتىن كەشەندى جوبانى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويۋ بولدى. بۇل جوبا زاماناۋي وندىرىستىك تىزبەكتەر قالىپتاستىرۋعا جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم كولەمىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن سالادا تاعى 9 ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل قوسىمشا جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا جانە ەلدىڭ ونەركاسىپتىك الەۋەتىن ودان ءارى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
دەرەككوز el.kz