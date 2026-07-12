قازاقستاندا قانداي جاساندى ينتەللەكت سەرۆيستەرى كوپ قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت (ج ي) الدەقاشان بولاشاقتىڭ تەحنولوگياسى بولۋدان قالدى. بۇگىندە جي نەگىزىندەگى سەرۆيستەر ءماتىن جازۋعا، اقپارات ىزدەۋگە، سۋرەت جاساۋعا، قۇجاتتاردى تالداۋعا، ماتىندەردى اۋدارۋعا، باعدارلامالاۋعا جانە كۇندەلىكتى مىندەتتەردى ورىنداۋعا كومەكتەسەدى.
تانىمال سەرۆيستەردىڭ كوپشىلىگى تەگىن قولجەتىمدى بولعانىمەن، كەڭەيتىلگەن مۇمكىندىكتەردى پايدالانۋ ءۇشىن اقىلى جازىلىم راسىمدەۋ ۇسىنىلادى. وسىعان بايلانىستى Kazinform ءتىلشىسى شولۋ جاسادى.
Statcounter Global Stats دەرەكتەرىنە سايكەس، ChatGPT قازاقستانداعى ەڭ تانىمال جاساندى ينتەللەكت چات-بوتى بولىپ قالا بەرەدى جانە نارىقتىڭ 76,67 پايىزىن يەلەنەدى. ەكىنشى ورىندا Google Gemini (12,97%)، ودان كەيىن Perplexity (4,87%) Claude (4,43%) جانە Microsoft Copilot (1,05%) ورنالاسقان.
بۇل كورسەتكىشتەر قازاقستانداعى جي چات- بوتتارى نارىعىندا امەريكالىق تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ سەرۆيستەرى باسىم ەكەنىن كورسەتەدى.
ChatGPT
بۇل الەمدەگى ەڭ تانىمال جاساندى ينتەللەكت كومەكشىلەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. ول ءماتىن جازۋ، اقپارات ىزدەۋ، قۇجاتتاردى تالداۋ، باعدارلامالاۋ، كەسكىندەر جاساۋ جانە جۇمىسقا قاتىستى ءتۇرلى تاپسىرمالاردى ورىنداۋ ءۇشىن قولدانىلادى.
باعاسى:
تەگىن نۇسقاسى - قولجەتىمدى؛
ChatGPT Plus - ايىنا 20 ا ق ش دوللارى (شامامەن 11 مىڭ تەڭگە).
Google Gemini
Gemini - Google كومپانياسى ازىرلەگەن جاساندى ينتەللەكت. ول Gmail ،Google Docs، Google Drive جانە Google ەكوجۇيەسىنىڭ باسقا دا سەرۆيستەرىمەن تىعىز ىقپالداستىرىلعان.
باعاسى:
تەگىن نۇسقاسى - قولجەتىمدى؛
Google AI Pro - ايىنا 19,99 ا ق ش دوللارى (شامامەن 11 مىڭ تەڭگە).
Claude
Claude - Anthropic كومپانياسىنىڭ جاساندى ينتەللەكتىسى. ول اسىرەسە ۇلكەن كولەمدەگى ماتىندەرمەن، تالداۋ جۇمىستارىمەن جانە زەرتتەۋلەرمەن اينالىساتىن ماماندار اراسىندا كەڭىنەن قولدانىلادى.
باعاسى:
تەگىن نۇسقاسى - قولجەتىمدى؛
Claude Pro - ايىنا 20 ا ق ش دوللارى (شامامەن 11 مىڭ تەڭگە).
Microsoft Copilot
بۇل جاساندى ينتەللەكت كومەكشىسى Word ،Excel ،PowerPoint ،Outlook جانە Microsoft ونىمدەرىنىڭ باسقا دا باعدارلامالارىنا بىرىكتىرىلگەن.
باعاسى:
تەگىن نۇسقاسى - قولجەتىمدى؛
Copilot Pro - ايىنا 20 ا ق ش دوللارى (شامامەن 11 مىڭ تەڭگە).
Perplexity AI
بۇل سەرۆيس ىزدەۋ جۇيەسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن جاساندى ينتەللەكتىمەن ۇيلەستىرەدى. ونىڭ جاۋاپتارى پايدالانىلعان دەرەككوزدەرگە سىلتەمەلەرمەن بىرگە ۇسىنىلادى.
باعاسى:
تەگىن نۇسقاسى - قولجەتىمدى؛
Perplexity Pro - ايىنا 20 ا ق ش دوللارى (شامامەن 11 مىڭ تەڭگە).
Grok
xAI كومپانياسىنىڭ نەيروجەلىسى وزەكتى اقپاراتتى ىزدەۋگە جانە X الەۋمەتتىك جەلىسىمەن ينتەگراتسياعا ەرەكشە نازار اۋدارادى.
باعاسى:
تەگىن نۇسقاسى - شەكتەۋلى مۇمكىندىكتەرمەن؛
SuperGrok - ايىنا 30 ا ق ش دوللارى (شامامەن 16,5 مىڭ تەڭگە).
DeepSeek
DeepSeek - تىلدىك مودەلدەرىنە تەگىن قولجەتىمدىلىك ۇسىنۋى ارقىلى تانىمال بولعان قىتايلىق جاساندى ينتەللەكت سەرۆيسى.
باعاسى:
نەگىزگى نۇسقاسى - تەگىن؛
جەكە اقىلى تاريفتەر ازىرلەۋشىلەر مەن كورپوراتيۆتىك كليەنتتەرگە ارنالعان.
Meta AI
Meta AI - Meta كومپانياسىنىڭ ەكوجۇيەسىنە ەنگىزىلگەن جاساندى ينتەللەكت كومەكشىسى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ قولجەتىمدىلىك گەوگرافياسى بىرتىندەپ كەڭەيىپ كەلەدى.
باعاسى:
پايدالانۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى ءۇشىن - تەگىن.
Le Chat (Mistral AI)
Le Chat - اقپارات ىزدەۋگە، ءماتىن جازۋعا جانە قۇجاتتاردى تالداۋعا ارنالعان ەۋروپالىق جاساندى ينتەللەكت سەرۆيسى.
باعاسى:
تەگىن نۇسقاسى - قولجەتىمدى؛
Le Chat Pro - ايىنا 14,99 ا ق ش دوللارى (شامامەن 8 مىڭ تەڭگە).
NotebookLM
NotebookLM - Google ازىرلەگەن سەرۆيس. ول قۇجاتتاردى، عىلىمي ماقالالاردى، كىتاپتاردى جانە جەكە جازبالاردى جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن تالداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باعاسى:
نەگىزگى نۇسقاسى - تەگىن؛
NotebookLM Plus كەڭەيتىلگەن مۇمكىندىكتەرى Google AI Pro جازىلىمىنىڭ قۇرامىنا كىرەدى.
كەڭ تاڭداۋ بولعانىنا قاراماستان، پايدالانۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى تەگىن نۇسقالاردى قولدانادى. دەگەنمەن، اقىلى جازىلىمدار جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قۋاتتى مودەلدەرىنە قول جەتكىزۋگە، سۇرانىستار ليميتىن ارتتىرۋعا، سۋرەت گەنەراتسياسىنىڭ كەڭەيتىلگەن مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋعا، داۋىستىق رەجيمدى قولدانۋعا، كولەمدى قۇجاتتارمەن جۇمىس ىستەۋگە جانە باسقا دا قوسىمشا فۋنكتسيالاردى پايدالانۋعا جول اشادى.
جازىلىمداردىڭ قۇنى ازىرلەۋشىلەردىڭ رەسمي تاريفتەرى نەگىزىندە كورسەتىلگەن. ناقتى تولەنەتىن سوما ەلگە، ۆاليۋتا باعامىنا، سالىقتارعا جانە جازىلىمدى راسىمدەۋ تاسىلىنە (رەسمي سايت، App Store نەمەسە Google Play ارقىلى) بايلانىستى وزگەرۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن، قازاقستاندا ChatGPT جۇيەسىندە قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىسى كەڭەيتىلمەك ەكەنىن جازعانبىز.