قازاقستاندا ليتسەنزيالانعان قانشا ماينەر بار
استانا. قازاقپارات - 470 مىڭعا جۋىق ماينينگ جابدىعى ەسەپكە الىندى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى عيززات بايتۇرسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- 2023-جىلى «سيفرلىق اكتيۆتەر تۋرالى» زاڭ كۇشىنە ەندى. وعان دەيىن مەملەكەتتە ماينەرلەر وندىرگەن سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ كولەمى، پايدالانىلاتىن جابدىقتارى جانە سالانىڭ جالپى اۋقىمى تۋرالى تولىققاندى اقپارات بولماعان. وسىعان وراي زاڭ اياسىندا سيفرلىق ماينەرلەردى ليتسەنزيالاۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ، ماينينگ پۋلداردى اككرەديتتەۋ جانە ماينينگ جابدىقتارىن ەسەپكە الۋ جولعا قويىلدى. بۇگىندە ەلىمىزدە 76 ليتسەنزيالانعان ماينەر، 5 اككرەديتتەلگەن ماينينگ پۋل بار. 470 مىڭعا جۋىق ماينينگ جابدىعى ەسەپكە الىندى. ەڭ باستىسى، قازىر ماينينگ پۋلدار بىزگە وندىرىلگەن سيفرلىق اكتيۆتەر تۋرالى اقپاراتتى تۇراقتى تۇردە ۇسىنادى. سونىڭ ناتيجەسىندە مەملەكەتتە سالانىڭ ناقتى كولەمىن جانە ودان ءارى دامۋ كورسەتكىشتەرىن جۇيەلى تۇردە باقىلاۋعا مۇمكىندىك پايدا بولدى،- دەدى ع. بايتۇرسىنوۆ.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، 2025-جىلى ماينينگ پۋلدار ارقىلى شامامەن 3600 بيتكوين ءوندىرىلدى، ياعني 2023-جىلمەن سالىستىرعاندا ءوندىرىس كولەمى 4 ەسە ءوستى.
- سالىق تۇسىمدەرى بويىنشا دا ايتارلىقتاي ءوسىم بار. 2023-جىلى سالادان بيۋدجەتكە 9 ميلليارد تەڭگە تۇسسە، 2025-جىلى بۇل كورسەتكىش 22,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. بۇل رەتتە سالالىق تۇسىمدەرى 2,5 ەسەگە جۋىق ءوستى. بۇل - ەنگىزىلگەن جۇيەنىڭ ناقتى ناتيجەسى. ماينەرلەر ەسەپكە الىندى، وندىرىلگەن سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ كولەمى ايقىندالدى، ال بيۋدجەتكە تۇسەتىن سالىق كولەمى ارتتى،- دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا كريپتوامنيستيا مەن ماينينگكە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر ۇسىنىلعانىن جازعان ەدىك.