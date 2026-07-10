قازاقستاندا ۇلتتىق كريپتوۆاليۋتانى تالداۋ جۇيەسى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2027-جىلعى 1-شىلدەگە دەيىن ۇلتتىق كريپتوۆاليۋتانى تالداۋ جۇيەسىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل تۋرالى قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن ىنتالاندىرۋ جانە دامىتۋ شارالارىنا ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا جۇيە كريپتوۆاليۋتامەن جاسالاتىن وپەراتسيالاردى تۇراقتى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇل جۇيە كريپتوۆاليۋتا وپەراتسيالارىن باقىلاۋعا، ترانزاكسيالاردى تالداۋعا جانە زاڭسىز قارجى سحەمالارىن انىقتاۋعا ارنالعان. نارىقتىڭ اشىق بولۋى باقىلاۋ بولمايدى دەگەندى بىلدىرمەيدى. ازاماتتاردى قورعاۋ جانە زاڭسىز وپەراتسيالاردىڭ الدىن الۋ - بۇل جۇمىستىڭ ماڭىزدى بولىگى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
سونىمەن قاتار مينيستر ورتالىقتاندىرىلماعان قارجى پلاتفورمالارىنىڭ (DeFi) جۇمىسىنا تالداۋ جۇرگىزىلىپ، ولاردى رەتتەۋ تەتىكتەرى ازىرلەنەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەردى ەرىكتى تۇردە جاريا ەتۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى.