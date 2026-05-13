قازاقستاندا كيىكتەردىڭ قىرىلۋ سەبەبى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كيىكتەردىڭ قىرىلۋ كورسەتكىشى تابيعي نورما شەگىندە. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ۆيتسە-ءمينيسترى نۇركەن شاربيەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كيىكتەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ورتا ەسەپپەن بەس جىلدان اسپايدى، ال پوپۋلياتسيانىڭ جاڭارۋى 3-4 جىل سايىن بولىپ تۇرادى.
- بىزدە كيىكتەردىڭ قىرىلۋى جىل سايىن ءتيىستى تابيعي نورمانىڭ دەڭگەيىندە بايقالىپ وتىر. ەل اۋماعىندا 26 مىڭ ولەكسەسى انىقتالدى، سونىڭ ىشىندە باتىس قازاقستان وبلىسىنا 11 مىڭى تيەسىلى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، كيىكتىڭ نەگىزگى بولىگى ب ق و- دا، - دەدى نۇركەن شاربيەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، كيىك ساناعىنىڭ ناتيجەسى ماۋسىم ايىندا جاريالانادى. الدىن الا بولجام بويىنشا ولاردىڭ سانى 5 ميلليوننان اسۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ءساۋىر ايىنىڭ اياعىندا ەل اۋماعىندا 17 مىڭنان استام كيىك ولەكسەسى جويىلدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قىستا نەگە كيىكتەر قىرىلاتىنى تۋرالى مالىمەت بەردىك.
قىس مەزگىلىندە اتالىق كيىكتەردىڭ قىرىلۋى %5-10، ال قاتاڭ قىس كەزىندە بۇل كورسەتكىش 50- 70 پايىزعا جەتەدى.