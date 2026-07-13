قازاقستاندا ەڭ كوپ ساتىلعان اۆتوكولىك بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ەلىمىزدەگى رەسمي ديلەرلەر 21861 جاڭا جەڭىل جانە كوممەرتسيالىق اۆتوكولىك ساتقان. بۇل بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 12,5 پايىزعا كوپ (19426 كولىك).
ال جىل باسىنان بەرى ساتىلعان جاڭا اۆتوكولىكتەر سانى 105886 عا جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ رەكوردتىق كورسەتكىشىن ءىس جۇزىندە قايتالادى. ءوسىم - 0,9 پايىز (2025-جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا - 104953 كولىك).
سوڭعى ەكى جىلداعى رەكوردتىق وسىمنەن كەيىن نارىقتىڭ قارقىنى ءبىرشاما باياۋلاعانىمەن، جاڭا اۆتوكولىكتەرگە دەگەن سۇرانىس ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر. سونىمەن قاتار برەندتەر اراسىنداعى باسەكەلەستىك كۇشەيىپ، جاڭا ويىنشىلار بارلىق دەرلىك سەگمەنتتە ءوز ۇلەسىن ارتتىرۋدا.
قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعىنىڭ پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆانىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ اۆتوموبيل نارىعى الەۋەتىن ارتتىرۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى.
جالپى ساتىلىم كولەمى ايتارلىقتاي وزگەرمەگەنىمەن، نارىقتىڭ ىشىندە ەلەۋلى وزگەرىستەر بايقالادى. باسەكەلەستىك كۇشەيىپ، ساتىپ الۋشىلار باعاعا، تەحنولوگياعا جانە قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنا بۇرىنعىدان دا تالاپشىل بولا ءتۇستى. بۇگىندە نارىقتىڭ كولەمى عانا ەمەس، كومپانيالاردىڭ تۇتىنۋشىلار سۇرانىسىنا قانشالىقتى جىلدام بەيىمدەلە الاتىنى دا ماڭىزدى كورسەتكىشكە اينالدى، - دەدى ول.
ماۋسىم ايىنداعى كوشباسشىلار
ماۋسىم قورىتىندىسى بويىنشا ەڭ كوپ ساتىلعان برەند - Chevrolet. كومپانيا ديلەرلەرى ءبىر ايدا 3117 اۆتوكولىك ساتىپ، ساتىلىمىن 39,9 پايىزعا ارتتىردى.
ودان كەيىنگى ورىنداردا:
Chevrolet - 3117 كولىك (39,9 پايىز)؛
Hyundai - 3034 كولىك (26 پايىز)؛
Changan - 2565 كولىك (121,5 پايىز)؛
Chery - 1996 كولىك (40,9 پايىز)؛
Haval - 1677 كولىك (63,8 پايىز).
ال العاشقى وندىققا JAC (1600) ،Kia (1422) ،Jetour (1230) ،Toyota (964) جانە Geely (692) برەندتەرى دە ەندى.
جارتىجىلدىق كوشباسشىسى - Chevrolet
2026-جىلدىڭ العاشقى التى ايىنىڭ قورىتىندىسىندا قازاقستان نارىعىنىڭ كوشباسشىسى Chevrolet اتاندى. كومپانيا 17586 اۆتوكولىك ساتىپ، ساتىلىمىن 32,2 پايىزعا ءوسىردى.
كوشباسشىلار بەستىگى مىناداي:
Chevrolet - 17586 (32,2 پايىز)؛
Hyundai - 17247 (28,6 پايىز)؛
Kia - 12332 (8,9 پايىز)؛
Changan - 9471 (89,2 پايىز)؛
Chery - 8143 (11,3 پايىز).
ودان كەيىن Haval (6730) ،Jetour (5774) ،JAC (4745) ،Toyota (3997) جانە Geely (2926) ورنالاسقان.
ەڭ تانىمال مودەلدەر
جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا ەڭ كوپ ساتىلعان مودەل - Chevrolet Cobalt. ونىڭ ساتىلىمى 16370 اۆتوكولىككە جەتتى.
ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ورىنداردى تيىسىنشە:
Hyundai Tucson - 8601؛
Kia Sportage - 5200 كولىك يەلەندى.
ال العاشقى وندىققا سونداي-اق Changan CS55 Plus ،Hyundai Mufasa ،Haval Jolion، Changan CS35 Max ،Chery Tiggo 2 ،Haval M6 جانە Chery Tiggo 7 مودەلدەرى كىردى.