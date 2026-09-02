قازاقستاندا كازينو اشۋعا رۇقسات ەتىلەتىن اۋماقتار بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى كازينو، ويىن اۆتوماتتارى زالدارى، بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر مەن توتاليزاتورلار جۇمىس ىستەي الاتىن اۋماقتاردىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى.
قاۋلىعا سايكەس، كازينو، ويىن اۆتوماتتارى زالدارى، بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر مەن توتاليزاتورلاردى مىنا اۋماقتاردا ورنالاستىرۋعا رۇقسات ەتىلەدى:
- الماتى وبلىسىنداعى قاپشاعاي سۋ قويماسىنىڭ جاعالاۋى؛
- اقمولا وبلىسىنىڭ بۋراباي اۋدانى.
بۇدان بولەك، شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامدارعا عانا قىزمەت كورسەتەتىن كازينو مەن ويىن اۆتوماتتارى زالدارى اشىلاتىن اۋماقتار دا بەلگىلەندى. بۇل ويىن ورىندارىنا شەتەل ازاماتتارى، ازاماتتىعى جوق ادامدار، سونداي-اق وندا جۇمىس ىستەيتىن نەمەسە قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارۋ ءۇشىن كەلگەن ادامدار كىرە الادى.
بۇل تىزىمگە:
- الماتى وبلىسىنىڭ تالعار جانە ۇيعىر اۋداندارى؛
- ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋى؛
- جەتىسۋ وبلىسىنداعى الاكول جاعالاۋى مەن پانفيلوۆ اۋدانى؛
- شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ مارقاكول جانە زايسان اۋداندارى؛
- باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ بايتەرەك اۋدانى؛
- اباي وبلىسىنداعى الاكول جاعالاۋى كىرەدى.
قاۋلى 2026-جىلعى 11-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇمار ويىندارعا تاۋەلدىلىك قالاي ەمدەلەتىنى جونىندە ماتەريال جاريالاندى.