قازاقستاندا كارتوپ باعاسى ءبىر جىلدا قانشا پايىزعا قىمباتتادى
استانا. KAZINFORM - ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى قازاقستاندا 2,8 ميلليون توننادان استام كارتوپ جينالىپ، ءونىم كولەمى 7,9 پايىزعا ارتقان.
قازاقستاندا كارتوپ باعاسى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي وسكەن. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ جەدەل دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026-جىلعى 26-تامىزداعى جاعداي بويىنشا كارتوپتىڭ باعاسى بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 18,2 پايىزعا جوعارى بولعان. ساراپشىلار تامىز ايىنىڭ قورىتىندى ەسەبى جاريالانعان كەزدە ءوسىم شامامەن 20 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
باعانىڭ ەڭ جوعارى ءوسۋى پەتروپاۆلدا تىركەلگەن، دەپ جازادى Ranking.kz. مۇندا كارتوپ قۇنى ءبىر جىل ىشىندە 57 پايىزدان استام قىمباتتاعان. سونداي-اق اقتاۋدا باعا 40,5 پايىزعا، اقتوبەدە 40,3 پايىزعا، شىمكەنتتە 31 پايىزعا، استانادا 27,9 پايىزعا جانە قاراعاندىدا 22,4 پايىزعا وسكەن. ال كارتوپ ارزانداعان قالالار رەتىندە تەك تالدىقورعان مەن قوستاناي كورسەتىلگەن.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، باعانىڭ كوتەرىلۋىنە بىرنەشە فاكتور اسەر ەتكەن. ەڭ الدىمەن، فەرمەرلەردىڭ شىعىندارى ايتارلىقتاي ارتقان. تۇقىم، جانارماي، تىڭايتقىش جانە باسقا دا وندىرىستىك شىعىنداردىڭ قىمباتتاۋى ءونىمنىڭ وزىندىك قۇنىنا تىكەلەي ىقپال ەتكەن. ستاتيستيكا بويىنشا، كارتوپ وسىرۋگە جۇمسالعان شىعىندار ءبىر جىلدا 23,9 ميلليارد تەڭگەدەن 38,8 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ءوسىپ، 62,3 پايىزعا ارتقان.
سونىمەن قاتار وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ساتۋ باعاسى دا جوعارىلاعان. بيىلعى جازدا كارتوپتىڭ كوتەرمە باعاسى ماۋسىم ايىندا 11,2 پايىزعا، ال شىلدەدە 7,8 پايىزعا وسكەن. بۇعان ەرتە پىسەتىن كارتوپتىڭ نارىققا شىعۋى دا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ساراپشىلار قازىرگى جاعدايدى 2024-جىلعى وقيعالارمەن دە بايلانىستىرادى. سول جىلى قازاقستاندىق شارۋالار رەكوردتىق كولەمدە - 565,2 مىڭ توننا كارتوپ ەكسپورتتاعان. ناتيجەسىندە ىشكى نارىقتا ءونىم تاپشىلىعى تۋىنداپ، قىس پەن كوكتەمدە كارتوپ باعاسى كەي كەزەڭدەردە 79 پايىزعا دەيىن كوتەرىلگەن بولاتىن.
مۇنداي جاعدايدىڭ قايتالانباۋى ءۇشىن ۇكىمەت كەيىن كارتوپ ەكسپورتىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ەكسپورت كولەمى 31,3 پايىزعا قىسقارعان. ال بيىلعى جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا قازاقستانعا نەبارى 54,7 مىڭ توننا كارتوپ يمپورتتالعان. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 69 پايىزعا از كورسەتكىش. ساراپشىلار يمپورت باعاعا بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە اسەر ەتكەنىمەن، نەگىزگى ءرولدى ىشكى نارىقتاعى وندىرۋشىلەر مەن ساۋدا جەلىلەرى اتقارعانىن ايتادى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى قازاقستاندا 2,8 ميلليون توننادان استام كارتوپ جينالىپ، ءونىم كولەمى 7,9 پايىزعا ارتقان. سوعان قاراماستان باعا تومەندەمەگەن. ماماندار مۇنى ءوندىرىس شىعىندارىنىڭ كوبەيۋىمەن، ينفلياتسيامەن جانە اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى جالپى شىعىنداردىڭ ارتۋىمەن تۇسىندىرەدى. سوندىقتان جاڭا ءونىم جينالىپ جاتقان كەزەڭنىڭ وزىندە كارتوپ باعاسى بىلتىرعى دەڭگەيدەن ەداۋىر جوعارى بولىپ وتىر.