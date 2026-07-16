KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا جىل سايىن 4 مىڭعا جۋىق بالا جۇرەك اقاۋىمەن دۇنيەگە كەلەدى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا جىل سايىن 4 مىڭعا جۋىق بالا تۋا بىتكەن جۇرەك اقاۋىمەن ومىرگە كەلەدى. بۇل تۋرالى UMC كلينيكالىق اكادەميالىق پەدياتريا دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، شتاتتان تىس باس بالالار كارديولوگى تاتيانا يۆانوۆا-رازۋموۆا ايتتى.

    ا
    Фото: Назерке Сүйіндік/Kazinform

    ماماننىڭ سوزىنشە، ولاردىڭ شامامەن مىڭىنا ءومىرىنىڭ العاشقى كۇندەرى نەمەسە العاشقى ايىندا وتا جاساۋ قاجەت.

    - قازاقستاندا جىل سايىن شامامەن 400 مىڭ ءسابي دۇنيەگە كەلەدى. سونىڭ 4 مىڭعا جۋىعىندا جۇرەكتىڭ تۋا بىتكەن اقاۋى انىقتالادى. ونىڭ 25 پايىزى - ءومىرىنىڭ العاشقى ايىندا، كەيدە ءتىپتى العاشقى كۇندەرىندە حيرۋرگيالىق كومەككە مۇقتاج بولاتىن اۋىر جاعدايلار، - دەدى تاتيانا يۆانوۆا-رازۋموۆا.

    ونىڭ سوزىنشە، مۇنداي سابيلەرگە ەلىمىزدىڭ بىرنەشە كارديوحيرۋرگيالىق ورتالىعىندا كومەك كورسەتىلەدى. سونىڭ ىشىندە UMC- دە جىل سايىن جۇرەكتىڭ اۋىر تۋا بىتكەن اقاۋى بار 100-120 جاڭا تۋعان نارەستەگە وپەراتسيا جاسالادى.

    سونداي-اق دەپارتامەنت ديرەكتورى الەمدىك ستاتيستيكا بويىنشا ءاربىر مىڭ ءتىرى دۇنيەگە كەلگەن بالانىڭ 9-10-ىندا جۇرەكتىڭ تۋا بىتكەن اقاۋى كەزدەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - دەگەنمەن ولاردىڭ بارىنە بىردەي وپەراتسيا قاجەت ەمەس. كەيبىر اقاۋلار بالا وسكەن سايىن وزدىگىنەن جابىلادى، - دەدى سپيكەر.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 1,7 ميلليون ادام جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارىنا تەكسەرۋدەن ءوتتى.

    قوعام دەنساۋلىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور