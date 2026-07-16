قازاقستاندا جىل سايىن 4 مىڭعا جۋىق بالا جۇرەك اقاۋىمەن دۇنيەگە كەلەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا جىل سايىن 4 مىڭعا جۋىق بالا تۋا بىتكەن جۇرەك اقاۋىمەن ومىرگە كەلەدى. بۇل تۋرالى UMC كلينيكالىق اكادەميالىق پەدياتريا دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، شتاتتان تىس باس بالالار كارديولوگى تاتيانا يۆانوۆا-رازۋموۆا ايتتى.
ماماننىڭ سوزىنشە، ولاردىڭ شامامەن مىڭىنا ءومىرىنىڭ العاشقى كۇندەرى نەمەسە العاشقى ايىندا وتا جاساۋ قاجەت.
- قازاقستاندا جىل سايىن شامامەن 400 مىڭ ءسابي دۇنيەگە كەلەدى. سونىڭ 4 مىڭعا جۋىعىندا جۇرەكتىڭ تۋا بىتكەن اقاۋى انىقتالادى. ونىڭ 25 پايىزى - ءومىرىنىڭ العاشقى ايىندا، كەيدە ءتىپتى العاشقى كۇندەرىندە حيرۋرگيالىق كومەككە مۇقتاج بولاتىن اۋىر جاعدايلار، - دەدى تاتيانا يۆانوۆا-رازۋموۆا.
ونىڭ سوزىنشە، مۇنداي سابيلەرگە ەلىمىزدىڭ بىرنەشە كارديوحيرۋرگيالىق ورتالىعىندا كومەك كورسەتىلەدى. سونىڭ ىشىندە UMC- دە جىل سايىن جۇرەكتىڭ اۋىر تۋا بىتكەن اقاۋى بار 100-120 جاڭا تۋعان نارەستەگە وپەراتسيا جاسالادى.
سونداي-اق دەپارتامەنت ديرەكتورى الەمدىك ستاتيستيكا بويىنشا ءاربىر مىڭ ءتىرى دۇنيەگە كەلگەن بالانىڭ 9-10-ىندا جۇرەكتىڭ تۋا بىتكەن اقاۋى كەزدەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- دەگەنمەن ولاردىڭ بارىنە بىردەي وپەراتسيا قاجەت ەمەس. كەيبىر اقاۋلار بالا وسكەن سايىن وزدىگىنەن جابىلادى، - دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 1,7 ميلليون ادام جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارىنا تەكسەرۋدەن ءوتتى.