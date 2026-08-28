KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى جول اپاتىنان قانشا بالا قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە بالالاردىڭ قاتىسۋىمەن 5 مىڭنان استام جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. سالدارىنان 137 بالا قازا تاۋىپ، 6 مىڭعا جۋىق بالا جاراقات الدى.

    ا
    Фото: freepik

    بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قۇرالاي كارينا مالىمدەدى.

    ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ول جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا بالالاردىڭ جولداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارىنا توقتالدى.

    - وكىنىشكە قاراي، جىل باسىنان بەرى بالالاردىڭ قاتىسۋىمەن 5 مىڭنان استام جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. سونىڭ سالدارىنان 137 بالا قازا تاۋىپ، 6 مىڭعا جۋىق بالا جاراقات الدى، - دەدى قۇرالاي كارينا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋ جىلى باستالعان كەزدە كوشەدە بالالار كوبەيىپ، مەكتەپ ماڭىنداعى كولىك قوزعالىسى ارتادى.

    وسىعان بايلانىستى 15-30-تامىز ارالىعىندا رەسپۋبليكا بويىنشا «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» اكسياسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن ءتۇرلى وقيعالاردىڭ الدىن الۋ، بالالاردىڭ جولداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ.

    قۇرالاي كارينا جۇرگىزۋشىلەردى مەكتەپتەر، جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرى مەن بالالار كوپ جينالاتىن ورىنداردىڭ ماڭىندا بارىنشا ساق بولۋعا شاقىردى.

    - بالا جولداعى جاعدايدى دۇرىس باعالاماۋى مۇمكىن. سوندىقتان جۇرگىزۋشى قاۋىپتى الدىن الا بولجاپ، جول-كولىك وقيعاسىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن بارلىق شارانى قابىلداۋى كەرەك، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعان 19 مىڭنان استام جاياۋ جۇرگىنشى جاۋاپقا تارتىلدى.

    قوعام وقيعا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور