قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى جول اپاتىنان قانشا بالا قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە بالالاردىڭ قاتىسۋىمەن 5 مىڭنان استام جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. سالدارىنان 137 بالا قازا تاۋىپ، 6 مىڭعا جۋىق بالا جاراقات الدى.
بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قۇرالاي كارينا مالىمدەدى.
ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ول جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا بالالاردىڭ جولداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارىنا توقتالدى.
- وكىنىشكە قاراي، جىل باسىنان بەرى بالالاردىڭ قاتىسۋىمەن 5 مىڭنان استام جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. سونىڭ سالدارىنان 137 بالا قازا تاۋىپ، 6 مىڭعا جۋىق بالا جاراقات الدى، - دەدى قۇرالاي كارينا.
ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋ جىلى باستالعان كەزدە كوشەدە بالالار كوبەيىپ، مەكتەپ ماڭىنداعى كولىك قوزعالىسى ارتادى.
وسىعان بايلانىستى 15-30-تامىز ارالىعىندا رەسپۋبليكا بويىنشا «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» اكسياسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن ءتۇرلى وقيعالاردىڭ الدىن الۋ، بالالاردىڭ جولداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ.
قۇرالاي كارينا جۇرگىزۋشىلەردى مەكتەپتەر، جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرى مەن بالالار كوپ جينالاتىن ورىنداردىڭ ماڭىندا بارىنشا ساق بولۋعا شاقىردى.
- بالا جولداعى جاعدايدى دۇرىس باعالاماۋى مۇمكىن. سوندىقتان جۇرگىزۋشى قاۋىپتى الدىن الا بولجاپ، جول-كولىك وقيعاسىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن بارلىق شارانى قابىلداۋى كەرەك، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعان 19 مىڭنان استام جاياۋ جۇرگىنشى جاۋاپقا تارتىلدى.