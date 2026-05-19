قازاقستاندا جول ۇستىندە ناماز وقۋعا تىيىم سالىنادى - يمام
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا جول ۇستىندە ناماز وقۋعا تىيىم سالىنادى. ياعني باسقا ادامداردىڭ قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرىپ قۇلشىلىق جاساۋعا بولمايدى. ونداي ارەكەت زاڭعا عانا ەمەس، ءدىني ەرەجەگە دە قايشى ەكەن. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
بۇگىندە قالالاردا، اسىرەسە الماتىدا جۇما كۇندەرى قۇلشىلىق ەتەتىن ورىنداردا كەپتەلىس بولىپ، عيماراتقا سىيماعان ادامداردىڭ كوشەگە دەيىن شىعىپ كەتەتىنى ءجيى بايقالادى. سول سەبەپتى ءدىني باسقارما وكىلدەرى نامازعا ۋاقىتىندا كەلىپ، كولىكتەرىن وزگەلەرگە كەدەرگى كەلتىرمەيتىن تۇراقتارعا قويۋ كەرەگىن ەسكەرتتى.
«كولىكپەن بولسىن، ءوزى بولسىن جولدى جاۋىپ تاستاپ، ناماز وقىعانشا، ودان دا ونىڭ وقىماي-اق قويعانى دۇرىس. نەگە؟ سەبەبى پارىزدان بۇرىن ءبىرىنشى نارسە بار. ادامدارعا زيان تيگىزبەۋ، دەنساۋلىققا زيان كەلتىرمەۋ ءبىرىنشى ورىندا تۇرادى. دەنى ساۋ بولماسا، قۇلشىلىق جاساي المايدى»، - دەدى الماتى ورتالىق مەشىتىنىڭ نايب يمامى باۋىرجان كوپتىلەۋوۆ.