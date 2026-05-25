قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلاندىرۋعا 177 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلاندىرۋدى دامىتۋعا 177,1 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
بۇل تۋرالى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قارجى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن بولىنەدى. ول سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە، وڭىرلەردى سيفرلاندىرۋعا، اۋىلداردى ينتەرنەتپەن قامتۋعا جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى سيفرلىق شەشىمدەردى جەتىلدىرۋگە باعىتتالادى.
- 2026-جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتە جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلاندىرۋدى دامىتۋعا مينيسترلىككە 177,1 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجى بولىنگەن، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
مينيسترلىك بۇل قاراجات ەلدەگى سيفرلىق ەكوجۇيەنى دامىتۋعا جانە حالىقتىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارعا قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جۇمسالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا AI- ستارتاپتار مەن زەرتتەۋلەردى قولداۋدىڭ جاڭا باعدارلامالارى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعانبىز.