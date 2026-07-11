قازاقستاندا جاس جۇبايلارعا نەكەگە دەيىن كەڭەس بەرۋ ورتالىقتارى جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا وتباسىن قولداۋ ورتالىقتارى جاس جۇبايلارعا بەرىك وتباسى قۇرۋعا باعىتتالعان نەكەگە دەيىنگى كەڭەس بەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ايەلدەر ىستەرى جانە وتباسىلىق-دەموگرافيالىق ساياسات جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيانىڭ قولداۋىمەن ورتالىق ماماندارى جاستارعا ءوزارا تۇسىنىستىككە، سىيلاستىق پەن جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلگەن وتباسى قۇرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس بەرەدى.
وتباسى قۇندىلىقتارىن نىعايتۋ جانە بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايرىقشا نازارىندا. ويتكەنى قوعامنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ءال-اۋقاتى ءار وتباسىنداعى تاتۋلىقتان باستالادى.
- بۇگىندە ەلىمىزدە ازاماتتارعا تەگىن قۇقىقتىق، پسيحولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك كومەك كورسەتەتىن 160 وتباسىن قولداۋ ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. وڭىرلەردە مۇنداي ورتالىقتار بارلىق قالا مەن اۋداندى قامتىعان. ال استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا ءبىرىڭعاي قالالىق ورتالىقتار قىزمەت كورسەتەدى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق كوميسسيادان.
جىل باسىنان بەرى ورتالىقتارعا 30 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش تۇسكەن. 24 مىڭنان استام وتباسىعا كەڭەس بەرىلىپ، تاعى 5 مىڭعا جۋىق وتباسى تۇراقتى الەۋمەتتىك قولداۋعا الىنعان.
ورتالىقتار ءاربىر وتباسىعا العاشقى وتىنىشتەن باستاپ ماسەلە تولىق شەشىلگەنگە دەيىن جان- جاقتى كومەك كورسەتەدى. سونىمەن قاتار ماماندار وتباسىنداعى قيىندىقتاردى ەرتە انىقتاۋ ءۇشىن موبيلدى توپتارمەن جۇمىس ىستەيدى.
- «FSM Social» سيفرلىق جۇيەسى وتىنىشتەردى جەدەل تىركەۋگە جانە جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بىرلەسە ارەكەت ەتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي جۇيەلى قولداۋ وتباسىلارعا قاجەتتى كومەكتى دەر كەزىندە كورسەتۋگە جانە ءاربىر قازاقستاندىق شاڭىراقتىڭ كەلەشەگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى كوميسسيادان.
ايتا كەتەيىك، نەكەگە ماجبۇرلەۋ بويىنشا 19 ءىس سوتقا جەتتى.