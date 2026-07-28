قازاقستاندا جارتى جىلدا جول اپاتىنان 807 ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا قازاقستان جولدارىنداعى جول-كولىك وقيعالارىنان قازا تاپقاندار سانى 15,5 پايىز ازايدى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرا حابارلادى.
رەسمي مالىمەتكە قاراعاندا، التى ايدا جول-كولىك وقيعالارىنان زارداپ شەككەندەر سانى 22346 دان 21007 ادامعا دەيىن تومەندەگەن. ال قازا بولعاندار سانى 955 تەن 807 ادامعا دەيىن ازايدى.
پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ناتيجەگە جول قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار شارالاردىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزىلگەن.
- اتاپ ايتقاندا، ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ، جۇرگىزۋشىلەردى دايارلايتىن وقۋ ۇيىمدارىن ليتسەنزيالاۋ قايتا جانداندى، موپەدتەردى مىندەتتى تىركەۋ قولعا الىندى جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى اۆتوماتتى تۇردە تىركەۋ جۇيەسى كەڭەيتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
التى اي ىشىندە 15188 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلگەن. ونىڭ باسىم بولىگى جول ەرەجەسىن قاساقانا جانە جۇيەلى تۇردە بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەردىڭ قاتىسۋىمەن بولعان.
- جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىندە 5971 ادام جاراقات الىپ، 208 ازامات، ونىڭ ىشىندە 40 بالا كوز جۇمعان. ماس كۇيىندە كولىك باسقارعان جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىناسىنەن 209 ادام زارداپ شەگىپ، 8 ادام قايتىس بولعان. ەڭ كوپ ادام ءولىمى جىلدامدىقتى شامادان تىس ارتتىرۋ مەن قاۋىپتى مانيەۆرلەردىڭ سالدارىنان تىركەلگەن. وسى ەكى سەبەپ بويىنشا 8 مىڭنان استام ادام جاراقات الىپ، 676 ادام قازا تاپقان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
پروكۋراتۋرا جول بۇزاقىلىعىنا قاتىستى جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. بيىل اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 434-بابى بويىنشا 29 جۇرگىزۋشى اكىمشىلىك قاماۋعا الىنعان.
سونداي-اق 25-تامىزدان باستاپ 65 جاستان اسقان جانە مۇگەدەكتىگى بار جۇرگىزۋشىلەردىڭ مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋىن باقىلاۋ تەتىگى جەتىلدىرىلەدى. ەگەر جۇرگىزۋشىنىڭ مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنى تۋرالى مالىمەت مەملەكەتتىك جۇيەدە بولماسا، ونىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ قولدانىسى ۋاقىتشا توقتاتىلادى.
باس پروكۋراتۋرا «سيفرلىق قاداعالاۋ» پلاتفورماسى ارقىلى جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن پيلوتتىق جوبانى ىسكە اسىرىپ جاتىر. جوبا جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءتارتىبىن بالدىق جۇيە ارقىلى باعالاۋعا باعىتتالعان.
ۆەدومستۆو ازاماتتاردى قاۋىپتى كولىك جۇرگىزۋ، زاڭسىز جارىستار جانە جول ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزۋ فاكتىلەرى تۋرالى پوليتسياعا حابارلاۋعا ۇندەدى. پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، اۋىر اپاتتاردىڭ كوبىن بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان جۇرگىزۋشىلەر جاسايدى.
مىسالى، الماتىدا ءۇش ادامنىڭ ءومىرىن قيعان جول اپاتىنا سەبەپكەر بولعان جۇرگىزۋشى بۇعان دەيىن جىلدامدىقتى 21 رەت اسىرعان. ال اقمولا وبلىسىندا ادام ولىمىنە اكەلگەن اپاتتى جاساعان جۇرگىزۋشى جول ەرەجەسىن 13 رەت بۇزعان.
باس پروكۋراتۋرا جۇرگىزۋشىلەردى جىلدامدىقتى اسىرماۋعا، قاۋىپتى مانيەۆر جاساماۋعا، ماس كۇيىندە كولىك باسقارماۋعا جانە جول قوزعالىسى كەزىندە تەلەفون قولدانباۋعا ۇندەدى. ۆەدومستۆونىڭ ايتۋىنشا، جول قاۋىپسىزدىگى ءاربىر جۇرگىزۋشى مەن جاياۋ جۇرگىنشىنىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىنە بايلانىستى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقتوبەدە جول-كولىك اپاتى كەزىندە ەكى ادام قازا تاۋىپ، بەسەۋى اۋرۋحاناعا تۇسكەنىن حابارلاعانبىز.