قازاقستاندا جالپى كولىك سانى قانشا ميلليوننان استى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۆتوپاركىندەگى كولىكتەردىڭ باسىم بولىگىن جەڭىل اۆتوموبيلدەر قۇرايدى. ال تامىزدا ەسەپكە قويىلعان جەڭىل كولىكتەردىڭ ىشىندە 20 جىلدان اسقان ماشينالاردىڭ ۇلەسى ەڭ جوعارى بولدى.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ءمالىم ەتتى.
بيىلعى جىلدىڭ تامىز ايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا 166547 اۆتوكولىك قۇرالى ەسەپكە قويىلدى. ءبىر ايدا تىركەلگەن كولىك قۇرالدارىنىڭ جالپى سانىنىڭ 87,5 پايىزىن جەڭىل اۆتوموبيلدەر، 5,6 پايىزىن جۇك اۆتوموبيلدەرى، 2,6 پايىزىن تىركەمەلەر، 0,8 پايىزىن اۆتوبۋستار، 0,7 پايىزىن موتوسيكلدەر جانە 2,7 پايىزىن وزگە دە اۆتوكولىك قۇرالدارى قۇرادى.
2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا قازاقستانداعى تىركەلگەن كولىكتەر سانى 6,1 ميلليونعا جۋىقتادى.
ونىڭ 5,1 ميلليونىن نەمەسە 83,9 پايىزىن جەڭىل اۆتوموبيلدەر قۇرايدى. سونداي-اق ەلدە 496,1 مىڭ جۇك كولىگى، 263,9 مىڭ تىركەمە، 89,5 مىڭ اۆتوبۋس پەن شاعىن اۆتوبۋس جانە 75 مىڭ موتوسيكل تىركەلگەن.
وزگە دە اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ سانى 58,7 مىڭعا جەتكەن.
تامىز ايىندا ەسەپكە قويىلعان جەڭىل اۆتوموبيلدەردىڭ قۇرىلىمىندا ەڭ جوعارى ۇلەستى شىعارىلعانىنا 20 جىلدان اسقان اۆتوموبيلدەر قۇرادى - 28 پايىز.
تامىزدا ەسەپكە قويىلعان جەڭىل كولىكتەردىڭ اراسىندا 20 جىلدان اسقان اۆتوموبيلدەر ەڭ كوپ بولدى - 46610 نەمەسە 28 پايىز.
ودان كەيىن 3 جىلعا دەيىنگى كولىكتەر - 40513 (24,3 پايىز)، 10-20 جىل ارالىعىنداعى اۆتوموبيلدەر - 39646 (23,8 پايىز) بولدى.
ال 3-7 جىلدىق كولىكتەردىڭ سانى 12986 (7,8 پايىز)، 7-10 جىلدىقتارى 6011 (3,6 پايىز) بولدى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە شىعارىلعانىنا 20 جىلدان اسقان جەڭىل اۆتوموبيلدەر الماتى وبلىسىندا – 6254، جامبىل وبلىسىندا - 4643 جانە تۇركىستان وبلىسىندا - 4559 تىركەلدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءوندىرۋ 22,3 پايىزعا ارتقانىن جازدىق.