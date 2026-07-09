قازاقستاننان جانارمايدى زاڭسىز شىعارۋدىڭ 392 دەرەگى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى مۇناي ونىمدەرىنىڭ تاسىمالدانۋىنا باقىلاۋ كۇشەيدى. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى زاڭسىز اكەتىلگەن 16 مىڭ ليتردەن استام جانار-جاعارماي ماتەريالىن انىقتادى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرۋ جۇمىستارى اۆتوموبيل وتكىزۋ بەكەتتەرىندە عانا ەمەس، شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتاردا موبيلدى توپتاردىڭ كومەگىمەن دە جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندەگى وتىن ساتۋ كولەمى مەن شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ جۇمىسىنا كۇندەلىكتى مونيتورينگ جاسالادى.
باقىلاۋ كۇشەيتىلگەن ۋاقىتتان بەرى موبيلدى توپتار 122 اۆتوتسيستەرنانى تەكسەرگەن. كەي جاعدايلاردا وتىننان ساراپتاما جاساۋ ءۇشىن سىنامالار الىنعان.
- ناتيجەسىندە جانار-جاعارمايدى زاڭسىز اكەتۋدىڭ 392 فاكتىسى تىركەلىپ، جالپى كولەمى 16 مىڭ ليتردەن اساتىن وتىن شىعارۋعا توسقاۋىل قويىلعان. كوبىنە زاڭ بۇزۋشىلار جانارمايدى ارنايى جابدىقتالعان قوسىمشا باكتارعا نەمەسە كانيسترلەرگە قۇيىپ تاسىمالداۋعا تىرىسقان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
ماسەلەن، 6-شىلدەدە باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى «سىرىم» وتكىزۋ پۋنكتىندە جۇك كولىگىنىڭ قوسىمشا باگىنا جاسىرىلعان 1,2 مىڭ ليتر ديزەل وتىنىن ەلدەن شىعارۋعا ارەكەت جاسالعان. ال 8-شىلدەدە پاۆلودار وبلىسىنىڭ جەلەزين اۋدانىندا قۇجاتسىز 4 مىڭ ليتردەن استام بەنزين تاسىمالداعان كولىك ۇستالدى.
بۇدان بولەك، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جاندوس دۇيسەمبيەۆ قازاقستان- وزبەكستان شەكاراسىنداعى باقىلاۋ جۇمىستارىنىڭ ۇيىمداستىرىلۋىن تەكسەرىپ، شارالاردى كۇشەيتۋ بويىنشا تاپسىرمالار بەرگەن.
كوميتەت مالىمەتىنشە، شەكارا ماڭىنداعى جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارى مەن شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەسىندە 103 حرونومەتراجدىق زەرتتەۋ تاعايىندالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاننان جانارماي شىعارۋعا تىيىم تاعى جارتى جىلعا ۇزارتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.